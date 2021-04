GIR SEG IKKE: Peter Mueller var trener for privatlaget som Håvard Bøkko gikk for. Bildet er fra 2012. Nå tar amerikaneren over som sprinttrener for Tysklands OL-håp. Foto: MICHAEL KOOREN / X01210

Trenerrebellen gjør OL-comeback for Tyskland

Peter Mueller (66) var omstridt, skapte virak og VM-gullvinnere i Norge for 10 til 15 år siden. Nå gjør den amerikanske skøyterebellen comeback som sprinttrener for Tyskland foran Beijing-OL neste år.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er pensjonist, men elsker fortsatt sporten. Jeg er mer motivert enn noen gang, sier Peter Mueller – som runder 67 år om tre måneder.

Han vant tidenes første OL-gull på 1000 meter i Innsbruck i 1976. Han vant også to VM-medaljer i sprint. Senere gjorde han stor suksess som trener for amerikanske og nederlandske skøyteløpere, før han ble landslagstrener for Norge i 2003 – med påfølgende suksess.

VM-gull til Even Wetten (1000 m) og Rune Stordal (1500 m) i Inzell i 2005, blant annet. Torino-OL endte imidlertid ikke som proklamerte «Vi skal tapetsere pallen.» Tvert imot. Mueller måtte gå av i 2009, men fortsatte i Norge som trener for et omstridt privatdrevet lag med Håvard Bøkko og Hege Bøkko.

– Jeg er veldig spent og ser frem til utfordringen, sier Peter Mueller om sitt nye ett års oppdrag som trener for Tysklands beste kvinnelige og mannlige sprintere.

Hans siste, som landslagstrener for Finland, ble avsluttet i mars i fjor.

Han sier at ringen for hans del nå er sluttet. Han begynte å trene hurtigløp på skøyter i tyske Inzell som 15-åring. Fra 1988 til 1991 var han tysk landslagstrener, for tre år siden var han trener for den tyske OL-gullgrossisten Claudia Pechstein da hun som 46-åring tok 8. plass på 5000 meter i Pyeongchang-OL.

Peter Mueller trente OL-gullgrossist Claudia Pechstein så sent som for tre år siden. Bildet er fra EM i 2009. Foto: UNITED PHOTOS / X02506

– Jeg ble kontaktet for et par uker siden, og deretter gikk alt veldig raskt. Dette er min siste «survival», sier han med tanke på sjefsjobben i Tyskland.

Tyskerne har allerede sterke herresprintere i Joel Dufter (26) og veteranen Nico Ihle (35). Peter Muller hevder at de også har fire til fem meget lovende som er tidlig i 20-årene.

– Vi trenger en medalje, sier Peter Mueller med tanke på OL om 10 måneder og tysk skøytesports fremtid.

I sin tiltredelseserklæring for et par dager siden uttalte han ifølge tyske og nederlandske medier at han er «overbevist» om at hans nye løpere vil ta «minst» to medaljer i OL.