Helsedirektøren med varsku om idretten: – Vil være flere smitteutbrudd

12. oktober får flere tusen kvinner og menn gjenoppta kontakttrening i breddeidretten. Helsedirektør Bjørn Guldvog (62) forventer flere smitteutbrudd.

– Jeg ser for meg at vi vil få noen flere utbrudd. Så må vi høste erfaring for hvor gode vi er til å ta de ned i de nye stedene hvor vi vil få disse utbruddene. Hvis dette lykkes og vi ser at det går uten at helsetjenesten blir sprengt, vil det være mulig å ta et neste steg og gå til neste fase, sier Guldvog til VG.

– Dere forventer at det vil komme flere utbrudd som en direkte konsekvens av gjenåpningen av breddeidretten?

– Ja, vi må se det som en konsekvens. For det vil nå være mange mennesker som får unntak fra énmetersregelen som ikke har hatt det før. Da må vi forvente at det vil være flere smitteutbrudd. Jeg understreker at det er helt vesentlig at de som er syke og har symptomer holder seg borte fra trening og kontakt med andre.

Forklarer

Helsedirektøren prater med VG i hovedstaden mens statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Abid Raja (V) står like ved, men med smittevernfaglig forsvarlig avstand. Sammen har de offentliggjort at rundt 23.600 menn og kvinner i breddeidretten får lov til å begynne med kontakttrening mandag om snaut to uker.

Nyheten har fått blandet mottagelse. Noen er fornøyde. Andre mener myndighetene burde åpnet opp for enda mer aktivitet. Guldvog er på sin side klar på at det grønne lyset medfører en høyere smitterisiko.

– Vi har ønsket en åpning av breddeidretten tidligere, men vi valgte å utsette åpningen i august fordi vi så at vi fikk en økning i smittetallene. Vi hadde behov for å få en sikker kontroll på det. Nå ser vi at mange av kommunene som har hatt utbrudd har vært i stand til å ta disse ned. Det gir oss tro på at hvis vi får nye utbrudd, så vil vi ha bedre kapasitet, forklarer helsedirektøren.

– Så er det et annet argument, og det er at det er vanskelig over en hel pandemi å opprettholde nøyaktig de samme tiltakene i kommuner med smitte og uten smitte. Per i dag er det 264 kommuner som ikke har hatt smitte den siste uken. Det vil være vanskelig å gjennomføre de samme tiltakene der som i kommuner med veldig høy smitte. Derfor ønsker vi en differensiert tilnærming. Det gjør at folk kan få et engasjement til å bringe smitten ned, slik at vi kan åpne mer.

– Med differensiert tilnærming sikter du til at kommunene kan avgjøre selv om de åpner eller ikke?

– Ja, og det vil være mulig å åpne mer når smittetrykket er lavt. Men det er viktig at kommunene har en kapasitet til å identifisere om smitten starter opp igjen og ta den raskt ned ved testing og smittesporing.

Instrukser

VG får opplyst at det ikke blir tillatt med treningskamper mellom ulike klubber, men at det vil være lov å simulere matcher med lag i samme klubb og treningsgruppe.

– Det er aktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre idretten vi åpner opp for. Det er ikke klemming i garderoben og feiring med «masseklemming» etter at vi har scoret og så videre. Det er veldig viktig å skille på disse tingene. Det er også viktig å ha et godt smittevern for alle som er rundt, de som ser på, trenerne og så videre, sier Guldvog.

– Hvorfor åpner dere ikke opp for alle i idretten nå, men enkelte grupper?

– Vi følger Norges Idrettsforbunds forslag til en faseinndeling av åpningen, som vi mener er fornuftig. Vi starter med fase én, så vil det være aktuelt å gå videre gitt at vi lykkes med den første fasen.

Kulturminister Abid Raja er optimistisk.

– Jeg håpet at vi kunne gjøre dette allerede i august, men det har vært en smittesituasjon i Norge som vi har måttet håndtere. Nå har vi kommet dit at vi sier at vi kan åpne opp, men det er lokalmyndighetene som må bestemme hvor det ikke kan åpne opp, sier Raja til VG.

