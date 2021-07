SIKTER HØYT: Jenny Stene (t.v.) og Jeanette Hegg Duestad er de to norske kvinnene i Tokyo-OL. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Norge kjempet for egen kvinneklasse. Men nå har de fått et dilemma

FREDRIKSTAD (VG) Norge sto i første linje for at kvinner skulle få sin egen klasse i OL. Nå mener mange i norsk skyting at begge kjønn bør konkurrere sammen igjen.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

For de kvinnelige skytterne er like gode som de mannlige. Så hvorfor skal de da ha sin egen klasse?

– Jeg mener kvinner og menn burde ha vært slått sammen, sier den norske landslagstreneren Espen Berg-Knutsen.

– Det er ingen fysiske grunner til at det ikke skulle gå. De skyter det samme programmet. De er like flinke, fastslår Berg-Knutsen, som uansett er glad for at det i Tokyo for første gang er en mixed-konkurranse.

– 1984-OL i Los Angeles var første gang det var egne kvinnekonkurranser. Det var et behov for det den gang, sier Unni Nicolaysen (82), som har hatt høyere verv i internasjonal skyting enn noen annen norsk statsborger. Hun får mye av æren for at kvinner fikk konkurrere for seg i OL fra 1984.

Hun er veldig imponert over hva kvinnelige norske skyttere oppnår i 2021.

– De norske jentene skyter svært ofte bedre enn gutta, så det har vært en fantastisk fremgang. Men det gjelder i Norge og Norden. Situasjonen er ikke den samme i store deler av verden. Skal vi få med oss alle, er det fortsatt et stort behov for egne kvinneklasser, sier Unni Nicolaysen.

– Den dagen det er likt over hele verden, så trenger ikke kvinnene konkurrere for seg selv. De skyter veldig godt, de aller beste. Men det er ikke den samme bredden som blant menn. Der er vi ikke ennå, mener skytterlegenden.

Espen Berg-Knutsen forteller at kvinner og menn trenger sammen på det norske landslaget. Det er ingen forskjell.

– Vi har ett landslag. Det er gutta mot jentene på trening. Noen gang vinner gutta, andre ganger jentene. Det er gøy. Ulempen med sammenslåing er selvfølgelig at det blir færre medaljer å kjempe om – hvis de ikke utvider programmet.

De to norske deltagerne i kvinneklassen i Tokyo-OL, Jeanette Hegg Duestad (22) og Jenny Stene (23), er også opptatt av det:

– Det ville bli hardere om beinet – men det hadde vært kult, sier Jeanette Hegg Duestad. Hennes kjæreste Henrik Larsen (23) er også på OL-laget.

– Dere slår jo gutta likevel?

– He-he, ja, men det blir dobbelt så mange som skal kjempe om medaljene. Samtidig ville det jo være ekstra gøy å vinne.

Norske skyttere i OL i Tokyo Skeet: Erik Watndal. Luftrifle og helmatch kvinner: Jeanette Hegg Duestad. Jenny Stene. Luftrifle og helmatch herrer: Henrik Larsen. Jon-Hermann Hegg. Reserver: Jørgen Engen (skeet), Simon Kolstad Claussen og Katrine Lund (rifle). Vis mer

– Sammenslåing er fullt mulig. Rent skytemessig er det ingen forhold som skulle tilsi noe annet. Jeg skjønner ikke hvorfor klassene ikke kan slås sammen, sier Jenny Stene.

NORGES OL-LAG: Fra v: Jeanette Hegg Duestad, Jon-Hermann Hegg, Jenny Stene og Henrik Larsen. I tillegg er skeetskytteren Erik Watndal med i Tokyo. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Men det er nok ikke alle nasjoner som synes det er en god idé. Det er mye kultur og religion.

Espen Berg-Knutsen er enig:

– Det er nok mange land som fortsatt ikke ønsker at kvinner og menn skal delta i samme klasse. For eksempel kan det handle om å tape ansikt hvis du taper mot en kvinne.