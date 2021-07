Her tar norsk gullfavoritt seg til låret før OL-åpningen: − Har kjent en murring

TOKYO (VG) Sandvolleyballstjernene Anders Mol (23) og Christian Sørum (25) er ventet å ta gull under OL i Japan, men to dager før mesterskapsdebuten mot Australia opplevde sistnevnte muskeltrøbbel.

– Du følger med? Ja, jeg har kjent en liten murring, sier Sørum til VG etter en trening i Shiokaze Park torsdag kveld japansk tid.

VG var til stede på oppvarmingen som et av to medier. Der kunne man se Sørum holde seg til baksiden av det venstre låret flere ganger. Han fullførte likevel treningen i den varme Tokyo-luften.

– Det er bra, det, sier Sørum og avdramatiserer ubehaget i muskelen.

– Det bekymrer deg, utbryter makker Mol til VGs journalist med et glis.

PÅ TRENING: Anders Mol og Christian Sørum testet ut OL-arenaen etter å ha varmet opp like ved. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– En drøm

Begge forteller med entusiasme om opplevelsen av å være på plass i OL-landsbyen sammen med flere tusen andre utøvere på det ypperste nivået i verden.

For Mol har det gitt ekstra energi.

– Det kjennes veldig bra ut. Vi er spente, og vi gleder oss. Det er mange nye inntrykk. Diger arena, masse folk i matsalen og masse bra utøvere. Det er veldig gøy, forteller 23-åringen fra Stord med den vanvittige blokken, før Sørum tar ordet.

– Det er mye å ta innover seg. Det har vært en drøm hele livet. Nå er vi her og skal spille mot de beste lagene i verden. Vi skal kjempe for Norge. Det er en god følelse, sier 25-åringen.

GOD KJEMI: Samspillet og forståelsen mellom Mol og Sørum har bidratt til å gjøre dem til verdens beste. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Favoritter

Mol og Sørum er superstjerner i sandvolleyballmiljøet. Resultatene deres er sensasjonelle. Siden 2018 har duoen også toppet verdensrankingen. Det gjør nordmennene til klare gullkandidater i Tokyo, noe de lever godt med.

– Det er ikke uvanlig for oss å være favoritter. Vi har vært nummer én i verden de tre siste årene, så alle konkurrentene våre vil se oss falle. Vi har stått imot det presset bra. Det håper vi at vi kan gjøre her også, forklarer Mol.

På spørsmål om hva som gjør dem så ekstremt gode, svarer Sørum med å rose kompisen.

– Det er kjemien vi har på og utenfor banen. På banen kan vi kommunisere veldig lett. Vi snakker på en måte det samme volleyballspråket. Vi kan gjøre justeringer veldig enkelt. Og det er det sandvolleyball handler om, å finne ut hva motstanderen liker å gjøre – og stoppe det. Så har vi en X-faktor med blokken til Anders, som er digg å ha mot slutten, forteller Oslo-karen.

BANG: Her smeller to meter høye Mol inn en smash mot Italia på trening. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Hva hadde det betydd å vinne OL-gull her?

– Det hadde vært enormt. Det har vært barndomsdrømmen min siden den første gangen jeg så på volleyball i Stavanger. Det samme gjelder for Christian, forteller Mol.

– Ja, vi har jobbet hardt for det. Men det er det så mange andre som har gjort i hele Norge. Det blir stort, sier Sørum.

Lørdag spiller de mot Chris McHugh og Damien Schumann fra Australia. Deretter venter spanske Pablo Herrera og Gavira Collado før de skal ut mot russiske Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov i den siste matchen i gruppe A.

