Sturla Holm Lægreid måtte ta grep – led av «overmeditering»

OBERHOF (VG) Sturla Holm Lægreid (25) ble kjent for mediteringen etter gjennombruddet som skiskytter, men måtte ta grep da det ble for mye av det gode.

– Jeg var kanskje mest kjent for det da jeg slo gjennom, for at jeg var åpen om at jeg brukte meditering for å spisse fokus og komme i riktig fokus. Det har funket riktig bra, men jeg har erfart at det ikke har vært like nødvendig når rutinene har falt på plass, sier Holm Lægreid.

Rutinene har ført til et VM der han viser seg som best av de dødelige bak Johannes Thingnes Bø. På fire renn har han gull på mixed stafett, sølv på jaktstart og normaldistanse, og bronse på sprinten.

25-åringen sier han brukte meditering for å sortere hodet og legge ting i ulike bokser. Men da boksene allerede var ferdigsortet, førte heller mediteringen til kluss i systemet.

– Det bikket over i andre enden, jeg brukte det for mye og brukte mental energi på det. Nå har jeg funnet en fin balanse, og mediterer ikke for mye. Det er ikke alltid jo mer, jo bedre, sier Lægreid, som reagerte slik da sprintbronsen var i boks:

Han sier han kunne bli sliten av mediteringen, at det i stedet kunne få ham ut av det gode sporet. Visualisering – å se for seg konkurransene – er nå det mentale verktøyet han bruker mest, mens mediteringen kan tas frem om han trenger det.

– Fordi jeg hadde suksess med meditering før, har jeg tenkt at det var en nødvendighet for å fortsette suksessen. Det å må meditere 30 minutter hver dag kunne stjele energi, og det ble mer en plikt enn noe positivt. Da tok jeg avbrekk fra det, og skjønte at jeg måtte få litt luft, sier 25-åringen.

Mediteringen trekkes frem ved enkelte tilfeller, som for eksempel da han fikk strafferunde på stafetten i Ruhpolding (13. januar) og gjorde at han måtte komme seg ut av et spor.

– Ja, i perioder led jeg av overmeditering. I begynnelsen hadde jeg stor suksess med det. I fjor kjente jeg mer på at det ble en plikt og overmediterte for mye, sier han.

– I hvilken grad har meditering vært en del av din identitet som idrettsutøver?

– Det har ofte vært et tema blant journalister og lagkamerater. Jeg føler selv jeg har fått en god introduksjon til meditering, men det er et bredt felt og jeg er absolutt ikke utlært. Nå har jeg fått en annen erfaring med overmeditering, som jeg også kan bygge videre på, sier han.

