TV 2 dømt til å betale erstatning til Viaplay for bruk av Premier League-klipp

TV 2 er dømt for å ha brukt syv Premier League-klipp urettmessig. De må betale erstatning til rettighetshaver Viaplay.

Det var Kampanje som omtalte saken først.

TV 2 er delvis dømt og delvis frikjent for bruken av klipp fra Premier League-kamper Viaplay har rettigheten til. Det har Oslo tingrett kommet frem til. Bruken av klipp fra sju ulike Premier League-kamper var urettmessig, skriver nettstedet.

Kanalen er også dømt til å måtte betale 1,2 millioner kroner i sakskostnader til Viaplay.

Den nåværende rettighetshaveren ba i utgangspunktet om 2.681.445 kroner totalt i sakskostnader, noe dommerne mente oversteg det «nødvendige og forholdsmessige» for saken.

– Vi konstaterer at retten mener at noen av utdragene var lovlige, mens andre ikke er det. Nå må vi sette oss inn i begrunnelsen før vi gir noen kommentarer, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl til Kampanje i en uttalelse.

TV 2 og Viaplay har vært vært i en rettighetsstrid over lengre tid. Kort oppsummert handler den om at nåværende Premier League-rettighetshaver i Norge, Viaplay, mener TV 2 i for stor grad benyttet seg av Premier League-bilder i sine nyhetssendinger.

Til VG i oktober uttalte Peter Nørrelund, sportssjef i Viaplay Group, at han ikke synes noe om at TV 2 viste Erling Braut Haalands målgivende mot Bournemouth på en nyhetssending i august.

– At Haaland scorer to mål i sin Premier League-debut, synes jeg har nasjonal interesse. Men hva han foretar seg i samtlige 38 runder, har ikke nasjonal interesse, sa Nørrelund.