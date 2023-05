Kommentar

Idretten fortjener bedre

KANDIDATENE: Berit Kjøll (t.v.) og Zaineb Al-Samarai kjemper om å bli idrettspresident.

Hvem som skal lede norsk idrett er ikke et lite spørsmål. Da bør vi kunne forvente at kandidatene har ordentlige svar på hvorfor de er best egnet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Maktkampen herjer i toppen av norsk idrett, og om under en måned skal idrettstinget i Bergen ta et viktig veivalg.

Fire år til med Berit Kjøll? Eller bytte henne ut med Zaineb Al-Samarai, som nå er medlem i Kjølls styre?

Forhåpentligvis vil de neste ukene gi oss en informativ valgkamp. Det er tvingende nødvendig dersom denne historien skal ende godt for norsk idrett.

Det må nok vri seg litt i Sven Mollekleiv at det ikke var denne gangen han stilte til valg, for her hadde han muligens gjort rent bord, basert på hvor svakt begge kandidatene har kommet ut av startblokkene.

Noen forventninger må vi ha til den øverste lederen av norsk idrett, som for eksempel en troverdig visjon og en overbevisende kongstanke om hvorfor akkurat denne personen er den rette til å lede landets største folkebevegelse.

Det kan godt være at vi får servert noe slikt de neste ukene, men inntil videre er det vanskelig å se en visjonær leder i verken den sittende presidenten eller utfordreren. Etter at de har møttes til debatt i mindre format et par ganger, fikk Kjøll og Al-Samarai fritt spillerom i beste sendetid hos statskanalen, først i Dagsnytt18 og deretter hos Fredrik Solvang i «Debatten».

MØTTES TIL DEBATT: Berit Kjøll (t.v.) og Zaineb Al-Samari torsdag kveld.

Det ble oppsiktsvekkende innholdsløse seanser.

Ingen i norsk idrett er uenige i mantraet «Alle må med». Det er heller ingen uenighet om at «kostnadene må ned» dersom det overordnede målet skal nås.

Men idrettspolitikk handler om mye mer enn som så.

Det blir snevert dersom en presidentvalgkamp skal koke ned til trynefaktor og hvem som har hvilken fortid.

Zaineb Al-Samarai har et poeng i at hennes bakgrunn gjør at hun har vært tettere på grasrota enn Kjøll, men vi må kunne forvente at hun har flere kort på hånden når hun skal begrunne hvorfor hun er den beste til å sitte ved bordenden.

Det kunne hun gjort - og det kan hun fortsatt gjøre - ved å ta tak i spørsmål det faktisk er uenighet om, dersom de finnes.

Zaineb Al-Samarai.

Om ikke annet bør offentligheten få tydeligere svar på hvor kandidatene står i betente spørsmål. Her er noen eksempler på temaer vi med fordel kunne fått belyst:

1) FORHOLDET TIL IOC

IOCs representant i Norge var sentral i Berit Kjølls valgkamp, og presidenten har virket lite interessert i å begrense Kristin Kloster Aasens rolle i idrettsstyret.

Vil et skifte medføre en like servil linje overfor IOC som vi er vant med? Eller vil et presidentskifte medføre klarere grenser?

Hvor klare vil kandidatene være dersom IOCs plan om en russisk retur mens krigen pågår fortsetter for full styrke?

2) HVA KAN VELGES BORT?

«Mer penger fra det offentlige» har nærmest vært et svar fra idretten uansett hvilken sak som kommer opp.

Vil en ny president være tydeligere på prioriteringer internt, og hva kan i tilfelle idretten velge bort?

Vil hun for eksempel våge å være klar i talen om et OL-prosjekt som fremstår umusikalsk og urealistisk i overskuelig fremtid?

3) HVA MED VERKEBYLLENE?

Strømming av mindreårige er en prinsipiell verkebyll, der interne motsetninger er sterke. Vil en ny president fronte en egen mening om et såpass vanskelig tema? Og vil hun i motsetning til Kjøll legge mer vekt på reelt meningsmangfold dersom NIF setter ned flere utvalg i vanskelige saker?

4) INDREMEDISIN I NIF

Maktkonsentrasjon og bakromspolitikk preger en organisasjon med store demokratiske utfordringer. Hvordan vil en ny president angripe organisasjonskulturen?

På alle disse feltene er det mulig å diskutere valg tatt av Kjølls ledelse, og både rundt disse og andre saker er det fullt mulig å få gode debatter. Men da må fokuset flyttes fra nesten utelukkende å handle om saker det er enighet om.

Det kan godt være at Berit Kjøll fortjener mer tid, eller at Zaineb Al-Samarai blir en strålende idrettspresident. Men inntil videre har begge mye å bevise.

Offentligheten fortjener bedre svar på HVORFOR den eller den bør styre norsk idrett.

Det er fint å ville samle laget.

Men om hva?