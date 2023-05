KLARTE IKKE CUTTEN: Kristian Krogh Johannessen fikk det ikke til på fredagens runde i Open d'Italia og er utslått.

Tung dag for Johannessen på europatouren – utslått i Roma

Kristian Krogh Johannessen hadde en dårlig dag på golfbanen i Roma fredag og var sjanseløs på å greie cuten i Open d'Italia.

Han innledet turneringen med å gå ett slag over par torsdag. Han måtte ha gått fredagens runde på par for å få spille videre i helgen, men i stedet ble det en 76-runde (fem over par) etter sju bogeyer og to birdier.

28-åringen var fire slag over par etter ti spilte hull, før det endelig ble birdie på 11. hull. Håpet om en spurt mot cutgrensen ble knust med tre strake bogey fra 15. hull.

Eneste lille opptur var at nordmannen greide birdie på 18. hull begge dager.

Da Johannessen hadde spilt ferdig, var han på delt 108.-plass blant 152 spillere. Enkelte hadde da ennå ikke begynt på sin runde.