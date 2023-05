SMILENE HAR STIVNET: Vennskapet mellom Artem Lobov (t.v.) og Conor McGregor har surnet.

McGregor truer tidligere bestevenn

MMA-stjernen Conor McGregor (34) går hardt ut mot sin gamle venn Artem Lobov (36), som han mener skylder ham penger.

Onsdag kveld kom Conor McGregor med trusler mot kampsportsutøveren, Artem Lobov.

McGregor mener Lobov skylder ham penger etter en tidligere dom. Twitter-meldingene han skrev denne kvelden ble senere slettet.

McGregor og Lobov var tidligere nærmest uatskillelige. McGregor tok russeren inn i varmen, ved å inkludere ham i hans lag i sesong 22 av The Ultimate Fighter.

Lobov saksøkte deretter McGregor. Han mente han hadde krav på mer av overskuddet fra McGregors brennevin-merke. Lobov mente han hadde en nøkkelrolle i etableringen av whisky-merket.

McGregor svarte ved å gjentatte ganger kalle Lobov en «rotte» og en «ukokt pølse av en ting». Lobov bestemte seg for å saksøke McGregor for disse ytringene. Dommeren i saken avslo Lobovs anmodning om at McGregor ikke skal kunne angripe ham på sosiale medier.

Twitter-meldingene onsdag kveld kom som en følge av at Paradigm Sports, som representerer Conor McGregor, vant et søksmål mot boksegiganten Manny Pacquiao.

Retten kom frem til at Pacquiao har brutt kontrakten med Paradigm Sports.

Pacquio fikk betalt på forskudd for en kamp han skulle hatt mot Mikey Garcia i 2020. Kampen ble aldri noe av.

Pacquio er dømt til å betale rundt 54 millioner kroner og minst 20 millioner kroner i advokatutgifter, skriver MMA Fighting og britiske medier.

McGregor gikk etter dommen ut på Twitter og godtet seg over resultatet, før han etter hvert siktet seg inn på Lobov, og hintet om at han kan vente seg en lignende skjebne.

