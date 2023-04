REMIS: Ding Liren (t.v.) og Jan Nepomnjasjtsjij, her under det åttende partiet i VM.

Ny remis i VM-sjakken – Nepo holder på ledelsen

Ding Liren klarte ikke å overliste Jan Nepomnjasjtsjij i det 10. partiet i VM-duellen i sjakk og måtte nøye seg med remis.

Dermed har russeren «Nepo», som representerer Fide i VM, stadig ett poengs ledelse i VM-kampen der best av 14 partier gjelder.

Etter mye action og fem avgjorte partier blant de sju første i VM-duellen i Kasakhstan har de tre siste endt med remis.

Ding hadde hvite brikker søndag og var på jakt etter en fordel han kunne straffe Nepo med, men motstanderen forsvarte seg godt og sikret et nytt halvpoeng. Nepo trenger fortsatt to poeng for å sikre VM-seieren.

Magnus Carlsen har holdt verdensmestertittelen i langsjakk siden 2013, men sa den fra seg da han valgte ikke å spille årets VM-kamp.

Neste parti mellom Ding og Nepomnjatsjtsjij spilles mandag. Da har VM-lederen hvite brikker.

