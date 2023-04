TIDLIGERE VIF-SPILLEr: Synne Jensen scoret for Real Sociedad søndag.

Jensen matchvinner for Real Sociedad

Synne Jensen scoret kampens eneste mål da Real Sociedad slo Villarreal på bortebane i den spanske toppdivisjonen i fotball.

Jensens mål kom etter 20 minutter og var 27-åringens niende i ligaen denne sesongen. Hun scoret også da Sociedad knuste Valencia sist runde. Søndagens mål holdt til seier og Jensen ble byttet ut etter 84 minutter.

Laget fra San Sebastián står med ti seirer, åtte uavgjort og ni tap denne sesongen og ligger på en foreløpig 6.-plass.

Det skiller imidlertid hele 24 poeng opp til tredjeplasserte Levante og plass i europacup neste sesong.

Det gjenstår tre kamper for Jensen og co. denne sesongen. Neste kamp blir tøff mot et hittil ubeseiret Barcelona. Den kampen spilles på Sociedads hjemmearena.