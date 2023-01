VIDERE: Novak Djokovic er klar for kvartfinale i Australian Open.

Djokovic lekte med hjemmehåp i Melbourne: − Min beste kamp i år

Novak Djokovic var aldri truet da han sendte hjemmehåpet Alex de Minaur ut av Grand Slam-turneringen Australian Open med 3–0 i sett.

NTB-Polaris

Den serbiske stjernen vant med sifrene 6-2, 6-1, 6–2 foran en nær fullsatt Rod Laver Arena mandag kveld lokal tid. Kampen varte bare i to timer og seks minutter.

Djokovic kom inn i turneringen med litt skadetrøbbel. Underveis har han også måttet få behandling i noen kamper, men han har tatt seg greit videre fra dem alle.

– Jeg kan ikke si unnskyld for at det ikke ble en lang kamp. Jeg ville virkelig vinne i tre sett. Det var min beste kamp så langt i år, sa Djokovic til arrangøren.

De Minaur ble til tider spilt av banen av Djokovic, som møter russiske Andrej Rublev i kvartfinalen i Melbourne.

– I dag hadde jeg ingen problemer med skaden. Jeg takker mitt medisinske team for all hjelpen jeg har fått. Jeg vil ikke feire for tidlig, for jeg vet at ting endrer seg raskt, fortsatte Djokovic.

Djokovic har 21 Grand Slam-titler i løpet av karrieren, der ni av dem har kommet på hardcourten i den australske sørkystbyen. Han har kommet svært godt i gang i jakten på sin tiende, og med det utligne Rafael Nadal som mestvinnende herrespiller i Grand Slam-sammenheng.

Mandag ble De Minaur flere hakk for liten for Djokovic, som tok sin 83. seier i Australian Open gjennom karrieren. Serberen har bare tapt åtte kamper i turneringen siden hans første opptreden i 2005. Han tok sin første Australian Open-tittel i 2008.

I fjor fikk han ikke spille som følge av at han er uvaksinert mot koronaviruset. Han ble kastet ut av landet etter en rettslig strid.

De Minaur har aldri tatt seg lenger enn til fjerde runde i turneringen på hjemmebane.