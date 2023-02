Viktor Hovland i aksjon under åpningsrunden i PGA-turneringen i Pebble Beach.

Dårlig start og slutt ødela for Hovland i California

Viktor Hovland fikk bogey på første og siste hull i PGA-turneringen i California. Da hjalp det ikke at han spilte solid på de 16 andre hullene.

NTB

Da han avsluttet sin første runde var han på delt 48.-plass, to slag under par.

Hovlands ball havnet utenfor banen og deretter i en sandgrav på første hull, og han greide ikke å unngå bogey. Det gjorde han derimot på de 16 neste hullene, og på 5., 7., 9. og 13. hull ble det birdie. På siste hull tok den sterke rekken slutt. Da var han innom sandgrav og rough på vei mot en ny bogey.

Deltakerne i den tradisjonsrike turneringen i Pebble Beach spiller de tre første rundene på tre ulike baner. Hovland er blant dem som spilte Spyglass Hill-banen første dag.

Fredag skal han spille Monterey Peninsula-banen, lørdag Pebble Beach-banen.

Amerikanerne Hank Lebioda leder etter en 63-runde (åtte under par). Han spilte Monterey Peninsula-banen, og det gjorde også to av de tre på delt 2.-plass sju slag under par: Kirt Kitayama og engelske Harry Hall.

Chad Ramey, som også er sju under par, spilte Pebble Beach.