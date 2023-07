FORLENGER IKKE: David Fällman (33) er i sin siste sesong som Aalesund-spiller.

Kapteinen forlater AaFK etter sesongen

Midtstopper David Fällman kommer ikke til å forlenge sin kontrakt med Aalesund. Etter sesongen går turen til Sverige, skriver Sunnmørsposten.

– Dette er en avgjørelse som jeg og familien tok før denne sesongen startet. Vi måtte ta en avgjørelse da fordi min eldste sønn skal begynne på skolen, og da måtte vi ta et valg om han skulle gjøre det i Ålesund eller Stockholm. Vi har landet på at vi etter sesongen har fullført det treårsprosjektet jeg skrev under på da jeg kom til klubben, sier Fällman til Sunnmørsposten.

Fällmans samboer og de tre barna har allerede flyttet til Stockholm. 33-åringen kommer etter ved sesongslutt.

– Det var vanskelig, men samtidig var det ikke bare opp til meg om jeg skulle fortsette her. Vi brukte tiden i vinter, jul og nyttår på å tenke oss godt om. Jeg har lært at man skal følge magefølelsen, og det har vi gjort her. Det er godt å ha tatt en avgjørelse, slik at jeg slipper å tenke mer på det, sier Fällman.

Aalesund ligger sist i Eliteserien med ti poeng på 17 kamper. Sandefjord er på kvalifiseringsplass med 13 poeng, men har to kamper mindre spilt.

