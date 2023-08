Salma Paralluelo ble matchvinner for Spania mot Nederland.

Spania til VM-semifinale – slo Nederland 2-1

Salma Paralluelo (19) ble den store helten i ekstraomgangene da Spanias fotballkvinner slo Nederland 2-1 og er klar for semifinale i VM.

NTB

19-åringens matchvinnermål kom etter 111 minutters spill i Wellington. Paralluelo mottok ballen ute på siden og dro seg inn i Nederlands 16-meter. Der utfordret hun, tok seg forbi og satte ballen i mål via stolpen til ellevill jubel.

I semifinalen venter enten Sverige eller Japan. De møter hverandre senere fredag. Spania deltar bare i sitt tredje VM og hadde aldri kommet lenger enn til åttedelsfinale før årets utgave.

Spanjolene tok ledelsen i Wellington etter 81 minutter da Mariona Caldentey satte ballen i mål etter at de rødkledde fikk tildelt straffespark. Det så ut til å holde til seier og avansement, men to minutter på overtid sørget Stefanie van der Gragt for ekstraomganger da hun var sikker alene med Spania-keeper Cata Coll.

I tillegg til kampen mellom Sverige og Japan, skal Australia møte Frankrike og England spille mot Colombia i kvartfinalen. De to siste kampene går lørdag.