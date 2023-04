Haavi-dobbel i Roma-seier – nærmer seg ligagull

Roma-kvinnene er på god vei mot tittelen i årets Serie A-sesong. Lørdag scoret Emilie Haavi (30) to mål da de knuste Inter 6–1 på bortebane.

Haavi scoret kampens to første mål etter 13 og 24 minutter, men det stoppet ikke der for bortelaget fra hovedstaden. Til slutt sto det 6–1 på måltavlen, og nye tre poeng var sikret for Haavi og co. Også Benedetta Glionna noterte seg for to nettkjenninger.

Haavi har scoret åtte mål denne sesongen. Anja Sønstevold og Noor Eckhoff startet begge for Inter, mens Mina Bergersen var ubenyttet reserve for Roma.

Roma leder med elleve poeng når det gjenstår fem kamper av sluttspillet. Juventus jakter nærmest og har en kamp mindre spilt enn Roma. De to lagene møtes i neste runde på Romas hjemmebane. Der kan kampen om tittelen langt på vei avgjøres om poengene blir igjen i hovedstaden.

Roma endte åtte poeng foran Juventus i grunnspillet, og laget har overtaket også i sluttspillet.

