Jakob Glesnes scoret mål for Philadelphia Union i 4-1-seieren over Inter Miami.

Glesnes-mål mot Inter Miami – krisen fortsetter for Messis nye klubb

Midtstopperen Jakob Glesnes (29) scoret Philadelphia Unions første mål i 4-1-seieren over Lionel Messis nye klubb Inter Miami natt til søndag.

Dermed forlenget Union tapsrekken til Miami-laget til sju strake kamper. Inter Miami ligger sist (15.-plass) i den østlige avdelingen i MLS med 15 poeng. Philadelphia Union har 34 poeng og innehar 4.-plassen i samme avdeling.

Glesnes headet Union i føringen etter et drøyt kvarter, og laget ledet 3–0 etter 1. omgang. Den tidligere Tromsø- og Brann-spilleren Robert Taylor reduserte for Inter Miami etter hvilen, men et selvmål senere i kampen fastsatte resultatet til 4–1.

Tidligere i juni ble det klart at den argentinske fotballstjernen Messi fortsetter karrieren i Inter Miami.

Messi var ikke i kamptroppen mot Philadelphia Union.