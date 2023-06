Boksing forblir på programmet til sommer-OL i Paris, men sportens særforbund mister IOC-statusen.

IOC ekskluderer bokseforbundet

Det internasjonale bokseforbundet (IBA) blir ikke lenger anerkjent av den olympiske bevegelsen. Det ble vedtatt på en ekstraordinær IOC-kongress.

Det er første gang i OL-historien at et særforbund blir ekskludert av IOC.

Avgjørelsen var ventet og i tråd med anbefalingen fra styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC). Eksklusjonen skjer etter en langvarig konflikt.

I 2019 ble IBA, som tidligere het AIBA, suspendert og fratatt retten til å stå som arrangør av boksekonkurranser i OL. Årsaken var det IOC mente var kritikkverdige forhold på områder som økonomi, ledelse, åpenhet, etikk og dømming.

For to år siden sto et uavhengig organ for gjennomføringen av boksingen i Tokyo-OL. Den samme ordningen er planlagt for 2024-lekene i Paris.

OL-ringene pryder utsiden av hovedkvarteret til IOC i sveitsiske Lausanne.

Omstridt russer

IBA ledes av russeren Umar Kremlev. I fjor ble det ikke avholdt valg under forbundets kongress, selv om Idrettens voldgiftsrett (CAS) slo fast at nederlenderen Boris van der Vorst uten grunn ble nektet å stille som motkandidat.

Tidligere i uken nådde ikke IBA fram i CAS i et forsøk på å stoppe torsdagens votering over bokseforbundets IOC-status.

Opptakten til kongressen har ikke vært pen. Nylig gikk Kremlev til verbalt angrep på flere personer knyttet til IOC. Han anklaget blant annet tidligere IBA-sjef Wu Ching-kuo for å være kriminell og mente at han burde skytes, skrev nettstedet insidethegames i forrige uke.

Uakseptabelt

Kremlev beskyldte også IOCs president Thomas Bach og sportsdirektør Kim McConnell for å ville ødelegge boksesporten. Uttalelsene vakte sterke reaksjoner.

– Oppfordringen til hat og nedsettende språkbruk mot personer som jobber for IOC, som bare gjør jobben sin, og mot IOC som organisasjon, er rett og slett uakseptabelt, skrev IOC-styret i en uttalelse.

– Det hører ikke hjemme i idretten eller i noen sivilisert debatt å oppfordre til at en person skal skytes, sto det videre.

Boksing har stått i fare for å bli strøket fra OL-programmet som følge av IBA-bråket, men enn så lenge er sporten trygg. Nylig erfarte Reuters at boksing er ønsket med videre også når Los Angeles arrangerer sommer-OL i 2028.

