UTEN HODEPLAGG: Elnaz Rekabi i Asia-mesterskapet sist helg.

Iransk klatrer skal være savnet etter å ha konkurrert uten hijab: − Det er bekymring

Søndag konkurrerte Elnaz Rekabi i Seoul uten hijab i det asiatiske mesterskapet. Nå frykter venner at hun er savnet etter ikke å ha fått kontakt med henne .

The Guardian melder at venner av kvinnen sier at det ikke har vært mulig å komme i kontakt med henne siden søndag.

Den iranske ambassaden i Sør-Korea påstår imidlertid at Rekabi har reist hjem sammen med resten av det iranske laget.

BBC Persian Service har sitert «velinformert kilder» på at klatrerens pass og mobil har blitt konfiskert.

– Det er bekymring for hennes sikkerhet, sier BBCs Rana Rahimpour.

Iran Wire melder at 33-åringen skal ha blitt ført til den iranske ambassaden for å bli fløyet hjem. Ifølge ambassaden skal Elnaz Rekabi skal det ha skjedd tirsdag morgen.

«Ambassaden til den islamske republikken i Sør-Korea benekter på det sterkeste alle falske nyheter og desinformasjon om Ms. Elnaz Rekabi» melder den på Twitter.

Rekabis plutselig forsvinning kommer etter en tid med store opptøyer i Iran etter dødsfallet til Masha Amini.

22-åringen mistet livet etter 16. september. Hun ble arrestert av Irans moralpoliti for ikke å ha dekket håret godt nok til.

Info Dette må du vite om Iran-opptøyene DØDE I POLITIVARETEKT: Kurdiske Mahsa Amini (22)) Kurdiske Mahsa Amini (22)) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

STORE DEMONSTRASJONER: Dødsfallet har ført til demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene – med kvinner i spissen – kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Demonstrasjonene har spredd seg til store deler av verden.

MANGE DREPT: Den iranske regjeringen Den iranske regjeringen begrenset internettilgangen i landet for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Sikkerhetsstyrker har voldelig slått ned på demonstrasjonene og flere titalls har mistet livet, og flere hundretalls har forsvunnet eller blitt pågrepet.

DETTE IRANS LEDER: Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt det han kaller «opptøyene» i Iran den siste tiden. Vis mer

NUMMER FIRE: Elnaz Rekabi tok 4. plassen i Asia-mesterskapet. Siden har venner ikke klart å komme i kontakt med henne.

Ifølge menneskerettsgruppen Iran Human Rights har minst 215 personer blitt drept under demonstrasjonene.

EU innførte mandag sanksjoner mot flere personer og organisasjoner i Iran knyttet til den brutale volden som er brukt mot demonstranter den siste tiden. Norge følger etter.

– Jeg har reagert sterkt og tydelig på situasjonen for iranske kvinner og myndighetenes brutalitet i møte med fredelige demonstranter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding mandag.

Elnaz Rekabi ble i fjor den første iranske kvinnen til å vinne en medalje i klatre-VM. Hun ble sist helg nummer fire i Asia-mesterskapet. Et videoklipp viser at den iranske kvinnen med hestehale i konkurransen.

På Instagram-kontoen har hun hodeplagg på alle bilder.

PROTEST: Sadaf Kahedem etter å ha vunnet boksekampen mot franske Anne Chauvin for tre år siden.

Hun er trolig bare den andre kvinnelige iranske utøveren som konkurrerer uten hijab. For tre år siden ble Sadaf Khadem den første.

Iranske myndigheter utstedte en arrestordre etter at bokseren konkurrerte uten hodeplagg og i shorts i Frankrike. Boksing for kvinner har vært forbudt siden revolusjonen for 43 år siden.

I 2016 ble Elnaz Rekabi intervjuet av franske Euronews. Hun sa at det medførte påkjenninger å konkurrere i hijab.

– Når det er varmt så blir hijaben et problem, sa hun og ga uttrykk for at det var tøft å konkurrere med tildekket hode, armer og bein i høye temperaturer.

I fjor møtte det norske håndballandslaget Iran på veien mot VM-gullet i Spania.

– Vi skal gjøre vårt beste for å vise frem den beste siden til islamske jenter med hijab, sa kaptein Shima Zare ifølge internasjonale håndballforbundet IHF før mesterskapet.

Oppgjøret mot Norge endte med tap 9–41, men med store følelser etter at den iranske keeperen ble kåret til banen beste spiller.

I Rio-OL for fem år siden tok Kimia Alizadeh bronse i taekwondo. Hun er den eneste iranske kvinne som har vunnet OL-medalje gjennom tidene.

Iranske kvinner har likevel ikke vært totalt usynlige i OL. Tre av de siste flaggbærerne har vært kvinner for den islamske republikken som ble etablert etter revolusjonen i 1979.