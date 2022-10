I MOT- OG MEDGANG: Robin Söderling og kona Jenni under svenske Idrottsgalan i januar 2020.

Svensk tennisstjerne i ny bok: Innlagt på psykiatrisk avdeling

Robin Söderling ble lagt inn ved akuttmottaket for psykiatri syv dager etter at han vant den prestisjetunge Båstad-turneringen. Nå forteller Sveriges tidligere tennisstjerne om panikkangst og selvmedisinering.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det gjør han i den ferske boken «Sluten», som oversatt til norsk er «Lukket».

Svenske medier, blant andre Aftonbladet, omtaler den i dag og har intervjuet Robin Söderling om dens oppsiktsvekkende innhold.

Han er nå kaptein, det vil si lagleder, for Sveriges Davis Cup-lag i tennis.

For to år siden røpet han i det populære svenske radioprogrammet «Sommarpraten» sin hemmelighet om en lang og vanskelig tid preget av angst og redsel, og sine rop om hjelp til å bli fridd fra sin lukkede tilværelse som psykisk syk - kalt psykisk uhelse i forbindelse med at spesielt idrettsutøvere har gitt til kjenne personlige historier lik Söderlings.

FØR KNEKKEN: Robin Söderling i kamp mot australieren Lleyton Hewitt under Wimbledon-turneringen 2011.

Robin Söderling ble profesjonell tennisspiller i 2001. Han vant 10 ATP-turneringer og slo Rafael Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic. Han spilte to singelfinaler i French Open (2009 og 2010). For 12 år siden ble han ranket som verdens fjerde beste tennisspiller. Året etter vant han den klassiske grusturneringen i den svenske feriebyen Båstad, etter finaleseier over David Ferrer (40) fra Spania.

LAGLEDER: Robin Söderling (i midten) er kaptein for Sveriges Davis Cup-lag.

Det var egentlig Söderlings siste tenniskamp. 26 år gammel var han ferdig, etter å ha spilt inn 100 millioner kroner (dagens valutakurs) i premiepenger totalt.

– Det var litt som en siste dødskrampe. Det var mye adrenalin, jeg spilte utrolig bra og hadde mye energi. Men det var ingen god energi, jeg var oppe i turtall og orket så mye som bare det - men så var det som om kroppen slapp ut alt da man fikk slappet av, forteller han i dag om Båstad-triumfen.

Noen dager senere befant han seg - livredd - under et teppe på sofaen hjemme hos kjæresten Jenni Moström, nå hans kone, som har medvirket til boken «Sluten/Lukket».

Robin Söderling forteller at hadde det forferdelig dårlig. Han dro av gårde til sykehuset og sa det - at han var veldig syk - og ble henvist til akuttavdelingen for psykiatri. Han sier at han aldri hadde trodde han ville oppleve det.

Utdrag fra boken:

«Han lette etter ordene. Han var en verbal person og hadde alltid nøyaktig kunnet beskrive forskjellige tilstander av smerte, som en toppidrettsutøver uavbrutt lever med. Men dette var noe annet enn de (...) smertene som han gjenkjente og bekjempet med vilje og en daglig maksdose smertestillende tabletter. Smerten ha nå kjente var ordløs, som fra en annen verden.»

Han ba om å bli bedøvet. Lagt i narkose. Han hadde ikke fått sove på flere netter. Han orket ikke å være våken og ville komme bort fra «alt» en stund. Sykehuspersonalet sa nei. Söderling ler når han beretter om dette og håper samtidig at leserne vil «ta del i» hans skjebne, hans opplevelse av å ta seg gjennom utmattelsessyndrom og panikkangst.

– Det er litt synd at det blir kalt psykisk uhelse. For meg var det så voldsomt fysisk. Kroppen min var i opprør, den var helt ferdig, sier Robin Söderling til Aftonbladet.

Det hører med til historien at han «reiste seg» etter knekken i Båstad. Han dro til USA for å spille US Open, der han aldri kom seg inn på banen. Han var fortsatt ikke frisk, og turneringslegen ga ham tillatelse til å trekke seg.

Et comeback i Stockhom Open endte på samme vis. Det ble mislykket. Sammen med treneren pønsket han ut en dekkhistorie om at det igjen skyldtes sykdom, nemlig kyssesyken. Senere fikk han faktisk påvist det.

I 2015 la han endelig og offisielt opp.