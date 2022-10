Suveren Ruud-seier med helt nytt triks: − Bare å skrive om læreboken

Birk Ruud (22) avsluttet sin OL-gullsesong med å vinne verdenscupen sammenlagt. Fredag kveld sesongåpnet han med å overlegent vinne Big Air foran et publikumshav i sveitsiske Chur - med et triks som aldri er gjort før.

– Det føles fantastisk. Jeg er så glad jeg gjorde det. Jeg er så stolt over meg selv og laget mitt. Det er så mye kjærlighet, sier Birk Ruud i et intervju med arrangøren etter verdenscupseieren.

Sandra Eie (26) fra Bærum tok en oppsiktsvekkende 2.plass - karrierens beste - i Big Air-premieren sesongen 2022/23 med 170,5 poeng sammenlagt for sine to beste hopp, bak Frankrikes Tess Ledeux med 180 poeng.

– N-B-D, utbrøt Birk Ruud i paddocken på sletta etter sitt andre hopp.

Oversatt: Never been done - Det er aldri blitt gjort.

– Det er bare å skrive om læreboken. Birk Ruud putter inn et nytt kapittel, kommenterte Viaplays Jonas Greve - mildt sagt entusiastisk.

Dommerne belønnet nordmannen for «high tech»-trikset - en dobbel 900 og rotasjoner hit og dit - med 95,75 poeng av 100 mulige, etter 93,00 i sitt første hopp. 188,75 sammenlagt og foreløpig tellende foran siste omgang.

Amerikaneren Troy Podmilsak oppnådde 94,75 i sitt andre hopp, etter sitt mislykkede første hopp (24,00). Podmilsak kunne snyte Ruud for seieren med et like godt hopp i tredje og avgjørende omgang.

De to beste poengscorene - sammenlagt - ville gi endelig plassering.

Det fikset Podmilsak ikke, selv om hoppet hans var solid. Han fikk 85,00 poeng for en double 1620 og var ellevilt lykkelig for å ende på 3. plass rett bak kanadiske Noah Porter MacLennan med 2x90 poeng og 180 poeng totalt.

Birk Ruud hadde nest høyeste poengscore fra kvalifiseringen. Med 91,75 for sitt beste hopp var kun amerikanske Troy Podmilsak bedre med 94,00 poeng. Total 10 kjørere kvalifiserte seg for finalen. Ruud var eneste nordmann av syv startende i verdenscuppremieren i sentrum av den sveitsiske byen.

Sandra Eie (26) kvalifiserte seg med femte beste poengscore for kvinnefinalen bestående av åtte kjørere. Etter første omgang i finalen inntok hun tredjeplass. I andre omgang overroterte hun bitte litt og falt.

Foran finalehoppet lå hun på 2. plass sammenlagt. Etter knall og fall blant konkurrentene i tredje omgang endte hun jublende glad på nest øverste trinn på pallen i regn- og flombelyste Chur. Eie tok 12. plass i OL-finalen i Big Air.

– Full kontroll fra Birk Ruud. Det er slik det skal gjøres, det er ikke verre, kommenterte Jonas Greve under Viaplays sending da Ruud klinket til med et nær perfekt første hopp - a la gulloppvisningen i Beijing for åtte måneder siden.

Dommerne belønnet han med 93,00 poeng for trikset «dobbel bio 1800 mute».

Velberget ute på sletta foran et par titalls tusen publikummere viste han straks opp én finger for å markere posisjonen han mente prestasjonen borget for. Det fikk han rett i. Hjemmehåpet Andri Ragettli oppnådde nest beste poengscore i første omgang, av tre, med 91,75.

Med rosa «hårbånd» under hjelmen lot ikke Birk Ruud seg friste til å slå av litt for kjente - eller safe - i hopp nummer to. Hannes Rudigier fra Østerrike hadde fått 90,25 poeng for sitt andre hopp, Canadas Noah Porter MacLennan 90,00 for sitt andre hopp.

Så klinket Ruud altså til med 95,75 og noe verden aldri før har sett.