Casper Ruud starter ATP 250-turneringen onsdag.

Ruud-motstander i Auckland klar – møter 70.-rangert serber

Casper Ruud skal onsdag opp mot serbiske Laslo Djere i den andre runden av ATP 250-turneringen i Auckland på New Zealand.

Djere tok seg videre fra første runde da han slo spanske Jaume Munar med sifrene 3-6, 6-1, 7–6 (7-4). Casper Ruud er direktekvalifisert til andre runde.

ATP-turneringen i Auckland er en såkalt «250-turnering». Det er det lavest rangerte konkuransenivået i ATP-sirkuset.

Ruud og Djere har møttes én gang tidligere. Da var det serberen som vant i strake sett i ATP-turneringen i Brasil 2019.

Ruud er rangert som den tredje beste tennisspilleren i verden, mens Djere er helt nede på 70.-plass på listen.

Nordmannen har bak seg et imponerende år på tennisbanen, der han for alvor har etablert seg i den ypperste verdenstoppen. Snarøya-gutten spilte seg fram til to Grand Slam-finaler og finalen i ATP-sluttspillet.