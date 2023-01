OMSTRIDT: Norge-Nederland blir dømt av mistenkt kampfiksing duo.

Kampfiksing-mistenkt duo dømmer Norge i håndball-VM

KRAKOW/OSLO (VG) Den kroatiske dommerduoen Matija Gubica og Boris Milosevic dømmer Nederland-Norge. I forkant av kampen har dommerne blitt beskyldt for kampfiksing.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) publiserte i formiddag listen over dommerne som skal dømme kveldens kamper. Der ble det bekreftet at duoen Matija Gubica og Boris Milosevic skal dømme Norge-Nederland, til tross for kampfiksing-anklagene som ble kjent søndag.

Selv om mistankene florerer, forteller Magnus Abelvik Rød at laget ikke bruker energi på dommeranklagelsene i forkant av kampen.

– Som tidligere nevnt har vi ikke nok informasjon til å mene noe konkret om saken. Vi har heller tillit til de som jobber med saken, og satser på at dommerne er klarert. Hovedfokuset nå er håndballen, og andre ting som kan gjøres noe med, sier Rød til VG.

VM-kampen har sendestart klokken 18:00, og vises på TV3 eller Viaplay.