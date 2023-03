Spilling og samboer Skarstein poserte med Ødegaard-skjerf etter rød løper-bildene

Samme dag som det ble kjent at Helene Spilling (26) hadde vært på rød løper sammen med Martin Ødegaard (24), postet samboer Birgit Skarstein (34) et bilde med danseren og et Arsenal-skjerf.

Der har hun en klar beskjed.

– Samboerskapet består, skriver Skarstein på sin Instagram-story.

På bildet ser man «Skal vi danse» og «Mesternes Mester»-profilen Helene Spilling iført et Arsenal-skjerf med teksten «Ødegaard». Spilling var nylig med Ødegaard på rød løper da nordmannen vant prisen som årets spiller i London.

– Tror jeg skal holde meg til å kommentere egne relasjoner, sier Skarstein i en SMS til VG og legger ved et blunkefjes.

Spilling postet senere bildet på sin egen Instagram-profil.

Tirsdag ble en dag med flere nyheter rundt samboerparet Spilling og Skarstein, da Se og Hør meldte at Skarstein hadde blitt singel.

– Vi har bodd sammen i to og et halvt år og stortrives med det. Vi har begge ganske hektiske hverdager, og det er en fordel å forstå hverandres liv. Vi trives så godt og har ingen planer om å endre på det, sier Skarstein.

Skarstein forteller til VG at et intenst toppidrettsliv med mye reising og tidvis tung arbeidsbelastning ikke alltid er like lett å kombinere med privatliv.

– Da fungerer det veldig godt å bo med Helene når jeg er hjemme, og ellers han en ganske fleksibel og uavhengig tilværelse som gir rom for å tråkke til litt ekstra når det trengs. Så kanskje jeg klarer å prioritere privatliv litt mer etter hvert også, sier Skarstein som planlegger å bruke mer tid med venner og familie i år.

– Jeg er i alle fall veldig lykkelig og har det utrolig fint, og føler meg heldig som har så mange sterke relasjoner i livet generelt, legger hun til.

VG var i kontakt med Spilling tirsdag ettermiddag, men hun ønsket ikke å kommentere saken.

Spilling har 17 gullmedaljer, fire sølvmedaljer og to bronsemedaljer fra NM i selskapsdans. Etter at hun la opp som profesjonell danser, ble hun med i «Skal vi danse»-sirkuset fra og med 2020.

Hun kom på andreplass med radiovert Nate Kahungu i 2020, før det ble seier med Simon Nitsche i 2021. I «Skal vi danse: All Stars» ble det tredjeplass sammen med Aleksander Hetland i 2022.

Skarstein har 11 VM-medaljer, og tok gull i Paralympics i Tokyo i 2021. Nå jobber hun målbevisst mot EM i mai og VM i september, der sistnevnte også er kvalifisering til de olympiske lekene i Paris i 2024.