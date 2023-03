Uavgjort for Arsenal – måtte klare seg uten syk Ødegaard

(Sporting CP – Arsenal 2–2) Martin Ødegaard (24) var ikke en del av troppen da Arsenal berget uavgjort i det første åttedelsoppgjøret i Europa League.

Ødegaard var ikke en del av spillertroppen i Europa League-oppgjøret mot Sporting CP. Årsaken er ifølge flere britiske medier sykdom. Det skal ikke være snakk om noe alvorlig, melder de videre.

Inn på laget for nordmannen kom Fábio Vieira og han viste seg tidlig frem, da han slo en perfekt slått corner etter halvspilt første omgang. Fra kloss hold fikk William Saliba headet ballen i mål.

LEDELSE: William Saliba (t.h.) stanget Arsenal i ledelsen etter en corner fra Fábio Vieira (t.v.)

Arsenal rullerte litt på laget, men det var likevel ikke et b-preget lag. Faste spillere som for eksempel Bukayo Saka, Gabriel Martinelli og Oleksandr Zinchenko startet alle kampen.

Men Sporting viste at de ikke var ufarlige. For drøye ti minutter etter Arsenals ledermål kopierte Goncalo Inacio, på hjemmelaget, Saliba. For hans cornerscoring var nesten identisk med Salibas.

Kampen bølget mye frem og tilbake i første omgang, og begge lag hadde gode sjanser, men ingen flere gikk i mål.

UTLIGNING: Goncalo Inacio satte inn 1–1 for Sporting CP.

Det portugisiske laget fikk den beste starten etter pause. Etter vedvarende trykk måtte Arsenals annenkeeper Matt Turner varte opp med en flott redning, dessverre for ham gikk returen rett i beina på spissen Paulinho, som dermed fikk en enkel jobb med å pirke inn 2–1.

Gleden for hjemmelaget var kortvarig. Rundt fem minutter senere satte Sportings Hidemasa Morita ballen i mål på klønete og uheldig vis. Fra 17 meter kneet han ballen i eget mål.

Flere mål ble det ikke og det er med det vidåpent til returoppgjøret i London torsdag neste uke.