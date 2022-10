I JAPAN: Casper Ruud tapte i Tokyo. Her fra kampen i Seoul sist fredag.

Ny smell for Ruud: − Casper er litt sliten

(Casper Ruud–Jaume Munar 3–6, 3–6) Verdenstreer Casper Ruud var sjanseløs og røk rett ut av Japan Open i første runde.

Trenerpappa Christian Ruud har ikke vært med til Asia, men fulgte kampen til sønnen hjemme på Snarøya.

– Casper er nok litt preget etter en lang sesong og mye kamper. De siste tre, fire ukene har han hatt mye reisevirksomhet mellom tidssoner. Han hadde lav energi på banen i dag, sier Christian Ruud til VG.

I NEW YORK: Christian Ruud (t.h.), Pedro Clar og Marcel da Cruz (t.v.) under finalen i US Open i september.

For Casper Ruud fikk tøff motstand av spanjolen Jaume Munar er ranket som nummer 58 i verden.

Eurosports tenniskommentator Christer Francke tror han savnet faren på tribunen i Tokyo.

– Det skjer noe når Christian og Marcel (da Cruz, fysisk trener) ikke er til stede, sier Francke.

Trener Pedro Clar og kjæresten Maria Galligani er med Ruud til Asia.

– Pedro og Casper har god kjemi og et svært godt samspill, så dagens kamp er bare et resultat av at han er litt sliten, sier Christian Ruud.

MOTSTANDER: Jaume Munar fra Spania. Her under Korea Open sist uke.

Kommentator Franske er overrasket over at Ruud slår så mange feil.

– Dette er det svakeste Casper har spilt på lenge. Det ble over 30 upressede feil. Det er jo åtte-ni game med feil, sier Francke til VG.

– Han er kanskje sliten etter US Open. Casper har tre titler og to Grand Slam-finaler i år, han kjenner nok kjøret, fortsetter kommentatoren.

Ruud hoppet av vinnersporet da han kom til Asia.

– Det kan være at han har en skade han ikke sier noe om, det er vanskelig å si. Men det ser mer ut som om det er noe mentalt. At han ikke bryr seg så mye. Det som er mest overraskende er at han slår mye feil. Det er uvanlig for Casper. Han slår nesten aldri feil, det er grunnlaget for spillet hans, sier Francke.

25 år unge Munar tok det første settet på hardcourten i Tokyo enkelt, etter mange feil fra 23-åringen fra Snarøya. På stillingen 3–2 til spanjolen i andre sett hadde Ruud tre breakballer, men Ruud ga bort muligheten og i stedet for 3–3, økte Munar til 4–2. Ruud tok neste game, 4–3.

Ruud var litt uheldig med nettet ved et par anledninger på viktige poeng. Men totalt sett spilte Munar rett og slett Ruud helt ut, og vant etter en time og 35 minutter.

– Det er ikke uvanlig at spillere har noen down-perioder. Jeg er ikke så veldig bekymret for det, sier Francke.

Japan Open er en ATP 500-turnering. Den tredje største på skalaen for tennisturneringer, bak Grand Slam og ATP 1000.

Asia og Ruud har ikke vært noen god kombinasjon i høst. Ruud gikk på en smell mot Yoshihito Nishioka i kvartfinalen i Korea Open fredag, og røk ut. Ruud var nummer to på verdensrankingen etter finaletapet i US Open, men rykket ned til nummer tre etter turneringen i Korea. Rafael Nadal er nummer to, mens Carlos Alcaraz holder stand som nummer én.

Dette var fjerde møtet mellom de to, og første gang Munar vant.

Flere av de største tennisstjernene spiller i Tokyo, men Carlos Alcaraz og Novak Djokovic spiller Astana Open i Kasakhstan.

Ruud har uansett hatt et fenomenalt år, med finale i både French Open og US Open.

Forrige uke ble det klart at Ruud skal spille ATP-finalen i Torino i november. En eksklusiv turnering med de åtte beste spillerne i verden i 2022. Ruud spilte også den turneringen i fjor.