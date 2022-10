Norsk sjakkpresident innrømmer juks: − Må stille spørsmål om han er rette mannen til å lede forbundet

Joachim Birger Nilsen (29) innrømmer å ha jukset. NRK-ekspert Torstein Bae er usikker på om han kan fortsette i vervet som president for sjakkforbundet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag erkjente Joachim Birger Nilsen (29), Norges sjakkpresident siden juli i år, overfor NRK at han hadde jukset 2016/2017-sesongen. Nilsen var den gangen en del av sjakklaget «Norway Gnomes».

– Det var ikke lov, og det er jeg helt tydelig på. At det er mange år siden, har ingenting å si. Slikt skal man ikke drive med i det hele tatt, sier sjakkpresidenten til kanalen.

Innrømmelsen kommer i en tid der sjakkmiljøet har opplevd store avsløringer rundt juks på aller øverste nivå.

Info SLIK JUKSET DEN NORSKE SJAKKPRESIDENTEN Sjakkpresident Joachim Birger Nilsen sier til NRK at han spilte én kamp på fire partier i det innledende gruppespillet av turneringen Pro Chess League med en annen person i rommet. Dermed mottok han hjelp underveis. Turneringen ble spilt på nett. Det skal ha gjeldt tre av de fire partiene, ifølge sjakkpresidenten. Juksingen skjedde i 2016/2017-sesongen - før Nilsen ble norsk sjakkpresident. Han ble valgt til president i juli og tok over etter Simen Agdestein. Vis mer

– Det er en sørgelig sak, og det blir stadig mer klart at dette handler om en kultur i norsk og internasjonal sjakk hvor juks på nettet har foregått i massivt omfang. Og det har heller ikke blitt tatt så alvorlig som det burde ha blitt, sier Bae til VG.

Han fortsetter:

– Det er klart at det er uheldig, og det gjør at man nå må stille spørsmål om han er den rette mannen til å lede forbundet i en tid hvor juks er det mest brennbare temaet som er på dagsorden. Det er naturlig at klubbene nå vurderer dette, sier Bae til VG.

Info Sjakkbråket: Hva har skjedd? Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Onsdag spiller Niemann i Det amerikanske sjakkmesterskapet. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. Vis mer

En annen sjakkekspert, Atle Grønn, reagerer slik på nyheten:

– Det er en bombe. Den sjokkeffekten blir forsterket ved at saken ikke har bygget seg opp og flere bevis har vært overveldende. Da blir det jo merkelig å lese for alle, sier han til VG.

For Grønn er avsløringen ennå for fersk til at han kan svare kategorisk «ja» eller «nei» på om Nilsen kan fortsette i vervet sitt.

– Men jeg forstår det Torstein sier og jeg er ikke uenig i det. Det kan godt hende han ikke kan fortsette. Han kan spille en rolle, dersom alt kommer på bordet og han på vegne av sin generasjon vil ta et totaloppgjør mot juks. Men det er en merkelig situasjon som er litt for fersk for meg akkurat nå, sier han til VG.

Lagkamerat fra den tiden, Lars Oskar Hauge, sier følgende til VG etter den dramatiske innrømmelsen.

– Jeg visste at han hadde jukset. Alle sjakkfolk visste om det. Men det er fint at han står frem. Jeg synes ikke at han burde blitt president, men han har sikkert gjort en god jobb, sier han.

– Hvordan har dette blitt kjent?

– Det har spredt seg rundt blant sjakkfolk. Folk har fått det med seg, sier Hauge.

Verdensener Magnus Carlsen var blant dem som på sitt eget vis tok et oppgjør med det som senere ifølge en stor undersøkelse skulle vise seg å være storstilt juks fra den amerikanske 19-åringen, Hans Niemann.

Sjakkekspert Grønn er overrasket over det som skjer i sjakkmiljøet nå.

– Men jeg er ikke overrasket over at det er en del historier blant den unge internettgenerasjonen med norske sjakkspillere. Dette er jo litt blandet. Det er jo noe positivt ved at han står frem. Vi vet jo ikke alt som har skjedd i den juksesaken. De som må svare på det er medspillerne hans, sier han.