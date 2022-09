SISTE KAMP: Det meste gikk galt for Thomas Tuchel og Chelsea mot Dinamo Zagreb tirsdag.

Thomas Tuchel ferdig i Chelsea: − Ikke bli fotballtrener

Klubben melder avskjeden på sine hjemmesider. Thomas Tuchel kom i januar 2021 og førte Chelsea til seier i Champions League samme sesong. Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen reagerer på sparkingen.

I pressemeldingen skriver klubben at de takker Tuchel for hans innsats i klubben. Tyskeren får sparken etter at hans kamp nummer 100 som Chelsea-manager gikk helt galt.

Chelsea tapte tirsdagens Champions League-åpning mot Dinamo Zagreb 1–0 og har allerede tapt tre kamper denne sesongen. Bodø/Glimt tapte for Dinamo i play off for Champions League. Trener Kjetil Knutsen utbrøt «tuller du?!» da han fikk servert nyheten av Avisa Nordland foran Glimts Europa League-kamp mot PSV.

– Overraskende. Han har gjort en fantastisk jobb. Råd til alle: Ikke bli fotballtrener, sier Knutsen Glimts pressekonferanse i Nederland.

– Jeg er sint på meg selv. Jeg er sint på prestasjonen vår, sa Chelseas-manageren til BT Sports etter tapet i Kroatia.

– Det er veldig mye å analysere. Jeg er en del av det. Vi er helt klart ikke der vi er nødt til å være. Det er mitt ansvar, det er vårt ansvar. Vi er nødt til å finne løsninger. For øyeblikket mangler vi alt, sier Thomas Tuchel til BT Sports etter kampen- gjengitt av TV 2.

Løsningen ble at Tuchel måtte forlate jobben bare 32 dager etter sesongstarten. I Premier League står Chelsea notert med 10 poeng på seks kamper.

På grunn av Russlands krigføring i Ukraina ble Roman Abramovitsj ble tvunget til å selge selge seg seg ut etter 19 år i Chelsea. Et amerikansk konsortium ledet av Tom Boehly tok over i mai.

– Nå som den nye eiergruppen passerer 100 dager etter å ha overtatt klubben, og fortsetter sitt harde jobb med å ta klubben videre, mener de nye eierne at det er riktig å gjøre denne forandringen, skriver Chelsea i pressemeldingen.

49-åringen fra Krumbach i Tyskland erstattet Frank Lampard som manager 26. januar 2021. Thomas Tuchel kom til Chelsea etter at han i 2020 fikk fyken i PSG. Tidligere har han trent Borussia Dortmund. I tillegg til seieren i Champions League har Tuchel ført Chelsea til bronse og 4. plass i Premier League. Klubben har også vunnet klubb-VM og UEFAs supercup under hans ledelse.

– Når nye eiere kommer inn, er det farlig å være manager ansatt av det tidligere regimet. Hans gode resultater synes ikke å telle noe som helst, sier John Murray - fotballkommentator for BBC radio.

Chelseas trenerapparat skal foreløpig ta over ansvaret for laget mens klubben skal ansette nye manager. BBC spekulerer i at trener Anthony Barry (36) komme til å ta over som midlertidig manager. Han jobber også for det belgiske landslaget.

SLUTT: Thomas Tuchel er ferdig etter 20 måneder som Chelsea-manager.

Med de nye eierne i ryggen har klubben brukt 271 millioner pund – over tre milliarder kroner – på nye spillere. Mest av samtlige klubber i Premier League.

London-klubben har hentet Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelona), Raheem Sterling (Manchester City), Wesley Fofana (Leicester), Marc Cucurella (Brighton), Kalidou Koulibaly (Napoli) og Carney Chukwuemeka (Aston Villa) og Denis Zakaria (Juventus).

Thomas Tuchel havnet i august i en voldsom krangel med Tottenham-manager Antonio Conte på sidelinjen. De to managerne røk blant annet i tottene på hverandre da de skulle takke hverandre for kampen.

Tuchel nektet da å slippe Contes hånd. I etterkant oppga tyskeren at han ble irritert fordi italieneren ikke møtte blikket hans.

Tyskeren ble utstengt i en kamp og fikk en bot tilsvarende 400.000 norske kroner, mens Conte slapp med å bli bøtelagt.

