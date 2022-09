1 / 7 KVARTFINALE: Casper Ruud i aksjon mot Matteo Berrettini. forrige neste fullskjerm

Casper Ruud (23) til semifinalen i US Open: − Alt blir til gull

(Matteo Berrettini-Casper Ruud 1–6, 2–6, 6–7) Matteo Berrettini (26) var lenge sjanseløs mot Casper Ruud (23). Nordmannen er klar for semifinalen i US Open etter å ha vartet opp med drømmetennis i store deler av kampen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Alt han gjorde i første sett, ble til gull. Utrolig forestilling av Casper, sier Eurosport-ekspert Mats Wilander.

– Han hadde svar på alt som Matteo fant på. Hans forehand er bedre enn Berrettini. En utrolig sterk prestasjon av Casper. Han viser et nivå som jeg ikke var sikker på at han hadde, fortsetter den svenske tennislegenden.

– Det var en bedre start enn jeg noen gang har hatt. Alt gikk min vei. Matteo servet kanskje ikke så godt som han pleide. Ting gikk nesten for godt, men jeg ble litt nervøs mot slutten av andre sett. Du tror du kan gå på vann - og det er ikke mulig, sier Ruud selv i arenaintervjuet vist på Eurosport.

– Denne arenaen er spesiell, den største i verden. Den passer meg bra.

Casper Ruud hyller pappa Christian, som ble 50 år sist uke.

– Jeg er veldig glad for at han har vært der hele tiden i min karriere.

Det meste rullet Casper Ruuds vei de første to settene denne tirsdagen. Han var overalt - til italienerens store fortvilelse.

– Casper Ruud spiller så rå tennis, fastslår Eurosport-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen på direkten et stykke ut i andre sett.

– Han blir bare bedre og bedre. Hvor skal dette ende?

– Tenker ikke så mye på det

Seieren betyr at Ruud nå er nummer tre på verdensrankingen, og har muligheten til å bli verdensener om han fortsetter slik resten av uken.

– Jeg tenker ikke for mye på det. Jeg visste det ikke før turneringen, men ble overrasket. Men det er selvfølgelig litt ekstra motivasjon. Hvis jeg er veldig, veldig heldig, så kan jeg forlate New York som verdensener.

Nordmannen hadde knapt upressede feil i første sett - og briljerte ute på hardcourten i Arthur Ashe Stadium i New York. Matteo Berrettini kom imidlertid bedre med ut over i andre og tredje sett.

Han spilte i sommer finale på grusen i French Open, men de som trodde at Ruud bare kan spille grus, må skifte mening. For nå viser han høy klasse også på hardcourt.

Dette er andre gang i karrieren at Casper Ruud skal spille semifinale i en Grand Slam-turnering.

Han lå under 2–5 i tredje sett, men kom tilbake og vant settet etter tiebreak.

Om muligheten av å møte Nick Kyrgios i semifinalen, svarer Casper Ruud:

– Jeg er klar for alt!

Casper Ruud brøt allerede den første serven til Matteo Berrettini og ledet 3–0 før det var gått ti minutter av kampen.

Så brøt han også Berrettinis andre servegame og økte til 4–0 - og gjorde stort sett ikke en eneste feil.

«Trøst»

Italieneren løftet seg litt, men ikke mer enn at Ruud vant sitt eget servegame slik at det sto 5–0 til nordmannen.

Berrettini fikk et «trøstepoeng», men Ruud servet så inn 6–1 i første sett.

På italienerens andre servegame i andre sett hadde Casper Ruud et imponerende slag mellom beina - der han vant poenget til slutt. Det var tydelig at Ruud koste seg.

Selv om Matteo Berrettini hevet seg noe etter hvert, brøt Ruud to ganger i andre sett til 4–1. Deretter vant han sitt eget servegame til 5–1 og andre sett 6–2.

Italieneren brøt ikke et eneste servegame fra Ruud i hele matchen før på 2–5 i andre sett. Da klarte han å redusere til 3–5. Italieneren spilte bra, men Ruud klarte å ro i land andre sett til 6–4.

Slo tilbake

Matteo Berrettini sjokkåpnet tredje sett ved å gå i ledelsen 3–0 etter noen dramatiske game. Ruud reduserte til 3–1, men motstanderen holdt serven sin til 4–1. Berrettini kom opp i tosifret antall serveess og tok lett eget servetame til 5–2.

– Jeg føler at Casper ikke har like mye energi i slagene og ikke beveger beina like fort, sier Eurosport-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen.

Men da det så som mørkest ut, klarte Ruud å løfte seg. Han reduserte først til 3–5 og brøt så Berrettinis servegame til 4–5. Så utlignet han til 5–5 i eget servegame.

Det hele endte i et tiebreak, der Ruud startet med et mini-brudd og så gikk i ledelsen 3–0. Nordmannen rodde greit i land settet.

PS: Ruuds kamper i US Open sendes på Eurosport Norge og Discovery+.