ANHOLDT: Harry Maguire er arrestert etter pubbråk på den greske øya Mykonos. Her føres han inn på en politistasjon i Hellas. Foto: Reuters

Maguire taus etter rettsmøte - får reise hjem

Manchester United-kaptein Harry Maguire (27) møtte lørdag i retten etter bråk på den greske øya Mykonos. Ifølge Sky News skal han ha unnlatt å svare på spørsmål.

Manchester United-kaptein Harry Maguire møtte i retten i Hellas lørdag etter slagsmål og konfrontasjoner med politiet på den greske øya Mykonos. Det melder både greske medier og Sky News.

– Maguire nekter for alle anklager. Han er i fin form. Jeg er overbevist om at han blir løslatt uten å bli siktet for noe, sa hans advokat Constantinos Darivas til gazzetta.gr før rettsmøtet.

I retten skal Maguire ha unnlatt å svare på spørsmål. Det skriver Sky News. Retten og politistasjonen er på naboøya Syros.

Etterpå kommenterte advokaten slik på spørsmål om «Maguire er en fri mann?»:

– For øyeblikket er han det.

På spørsmål om 27-åringen nå kan returnere til England svarte advokaten «ingen kommentar».

Ifølge nyhetsbyrået AP er et nytt rettsmøte booket tirsdag hvor Maguire og de to andre involverte i saken ikke er pålagt å møte. De tre kan derfor reise hjem til England. Det kommer United-spilleren til å gjøre.

I TRØBBEL: Harry Maguire forlater rettsmøtet etter trøbbel med politiet i Hellas. Foto: Michael Varaklas / AP

Det var natt til fredag at Maguire skal ha havnet i slagsmål med turister. Politiet ankom stedet og anholdt Maguire og to andre britiske turister. Ifølge Reuters skal United-kapteinen da ha havnet i konfrontasjon med politiet og slått en politimann.

Innlegg på sosiale medier viste at Maguire og noen kamerater drakk alkohol tidligere samme dag som hendelsen skal ha funnet sted.

Landslagsspilleren kom fra Leicester til Manchester United forrige sommer for rundt 900 millioner kroner, som fortsatt er den høyeste summen noen har betalt for en forsvarsspiller. Han har tidvis fått skarp kritikk etter overgangen, senest da Manchester United tapte 2–1 for Sevilla i Europa League-semifinalen.

Kommende tirsdag skal England-sjef Gareth Southgate ta ut sin tropp til de kommende Nations League-kampene mot Island og Danmark.

