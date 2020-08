HERJET: Kristoffer Ventura var i storform lørdag. Foto: JED JACOBSOHN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vanvittig Ventura-runde på PGA-touren – klatret nesten 50 plasseringer

Kristoffer Ventura (25) har måttet tåle å være litt i skyggen til sin brennhete kompis Viktor Hovland (22), men lørdag var det Venturas tur til å skinne.

Nordmannen brukte fattige 63 slag på lørdagens 18 hull. Nå ligger Kristoffer Ventura strålende an før søndagens finalerunde i PGA-turneringen Wyndham Championships.

Storspillet begynte allerede på slutten av fredagens runde, da fire strake birdier så vidt vippet ham over cuten og gjorde ham spilleklar til lørdagen. Og da var det tydeligvis den berømte ketsjupeffekten som slo til for Ventura, for lørdag så han ut som en golfer i verdensklasse.

Allerede på dagens første hull leverte den Oklahoma State-utdannede golferen en birdie, og før halve runden var unnagjort hadde han satt fire til.

– For en runde! skrev tidligere proffgolfer og Eurosport-kommentator Henrik Bjørnstad på Twitter da nordmannen var helt oppe på delt 11. plass, åtte under par.

25-åringen klatret stadig oppover på resultatlisten gjennom hele dagen, og med tre nye birdier var han på et tidspunkt bare fire slag bak lederen Rob Oppenheim. Amerikaneren fikk dog opp dampen mot slutten, mens Ventura røk på to uheldige bogeyer (utslaget endte under en bro på nest siste hull), og endte dermed «bare» runden syv slag bak Oppenheim.

KOMPISER: Viktor Hovland og Kristoffer Ventura (t.h.) er Norges to ledende golfere. De studerte sammen på Oklahoma State University og spiller på landslagets sammen. Foto: Stian Lysberg Solum

Nordmannen lå tre under par før runden, og endte på −10 med sin imponerende 63-runde. Det holder i skrivende stund til delt 17. plass, et hopp på hele 47 plasseringer.

De amerikanske bookmakerne ga nordmannen en vinnerodds på 100 før helgens turnering – men nå er altså Ventura på skuddhold før den siste og avgjørende dagen i North Carolina søndag.

Publisert: 15.08.20 kl. 19:50

