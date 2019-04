SAVNET: David Lama er savnet og trolig omkommet som en av tre klatrere. Foto: RED BULL

Tre fjellklatrere antatt døde i Canada: – Vi var bestevenner

Norges klatre-ess Magnus Midtbø (30) følger nøye med i nyhetene om de tre savnede fjellklatrerne, som er antatt døde i Canada.

Ifølge den østerrikske avisen Kurier har de «åpenbart» omkommet i snøskredet i de kanadiske Rocky Mountains. Sponsoren «The North Face» meddelte torsdag at de tre unge mennene antas å være døde.

«Parks Canada» sier i en pressemelding at de tre er antatt døde etter som helikoptre har oppdaget tegn på flere snøskred og også sett klatreutstyr.

En av de tre er østerrikeren David Lama (28), som Midtbø har konkurrert mye mot.

– Da vi var mellom 16 og 20 år var vi omtrent bestevenner, forteller Magnus Midtbø til VG.

KLATRE-ENER: Magnus Midtbø. Foto: Magnus Braaten

– De siste årene har vi imidlertid ikke hatt så mye kontakt.

Lama er to år yngre enn nordmannen. De to andre som er savnet i Canada er Hansjörg Auer og amerikaneren Jess Roskelley.

– David er det største talentet jeg har sett innen klatring. Han drev med konkurranseklatring, som meg, til han var rundt 20 år. Da ga han seg med det og begynte med alpinklatring - mens jeg fortsatte med konkurranseklatring. Det han drev med, har selvfølgelig mye større risiko, sier Magnus Midtbø til VG.

– Han strakk alltid strikken langt, og felles venner av oss har vært redde for ham. Han hadde tilsynelatende kontroll, men et snøras har du selvfølgelig ikke kontroll over.

Midtbø kjenner ikke til detaljer rundt ekspedisjonen de tre var på.

Ulykken skal ha skjedd tirsdag. Det antas at de er tatt av ett eller flere snøskred. Ifølge Kurier har værforholdene gjort redningsarbeidet vanskelig. Den samme avisen skriver at ulykken skjedde på Mount Andromeda, som ligger i delstaten Alberta, på grensen til British Columbia, med Calgary som nærmeste storby.

De tre ønsket å klatre Howse Peak fra fjelltoppens østside.

Den amerikanske klatreren Jess Roskelleys lokalavis, The Spokesman Review, skriver at trioen ville ta en rute som første gang ble klatret i 2000.

– Det er en av de ruter der du må ha de rette forholdene, ellers kan det bli et mareritt, sier Roskelleys far, John, til avisen. Også faren er en erfaren klatrer, og har sammen med sønnen besteget Mount Everest.

