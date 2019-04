SATSER VIDERE: Mari Eide kom inn på landslaget foran forrige sesong. Hun kronet sin første landslagssesong med VM-bronse i Seefeld. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Eide har bestemt seg: Bronsevinneren fortsetter langrennskarrieren

Mari Eide (29) vurderte å legge opp etter VM-bronsen. Nå er hun topp motivert for en ny sesong.

– Jeg tar en sesong til, sier Mari Eide til VG.

I slutten av februar overrasket hun de aller fleste med å gå inn til bronse på sprinten i Seefeld.

Nesten et halvt år tidligere mistet hun søsteren, som døde av hjertestans under et mosjonsløp.

Å kvalifisere seg til VM ble en kamp, først og fremst med seg selv.

Hun kom inn på landslaget foran VM-sesongen. Etter pallplassen fortalte hun VG at karrieren kunne være over.

– Tiden som kommer, gruer jeg meg litt til. Nå er den dagen som jeg har jobbet for i hele høst over. Jeg har tenkt mye på det som kommer etter VM. Jeg skal ta meg litt tid til å tenke over alt som har skjedd, sa Eide da.

GULL OG BRONSE: Maiken Caspersen Falla ble verdensmester på sprint i Seefeld, Stina Nilsson (t.v.) tok sølv, mens Mari Eide jublet for bronse. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men nå kjenner hun at treningsgleden og iveren er på plass.

– Jeg vil være på laget. Jeg vil være sammen med jentene. Jeg gleder meg til sesongen som kommer, sier Eide.

Etter VM tenkte hun at hun kanskje hadde tatt ut potensialet sitt med VM-bronsen. Det kunne bli vanskelig å toppe det, og dermed vanskelig å motivere seg.

29-åringen hadde aldri vært på pallen individuelt i verdenscupen før hun tok bronsen i VM. Men hun hadde varslet at noe var på gang, hun ble nummer fem på sprinten i Lahti i begynnelsen av februar.

Hennes første renn i verdenscupen etter at søsteren gikk bort ble sprinten i Davos midt i desember.

– Tenk den oppladningen jeg hadde til forrige sesong. Det var perioder jeg ikke orket å trene. Jeg startet å konkurrere sent. Det må bli en bedre inngang til sesongen nå, så da er jeg spent på hva jeg kan få til, sier Eide til VG.

