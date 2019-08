KAMP OM OL: Olaf Tufte, Oscar Stabe Helvig, Martin Helseth, Erik Solbakken utgjør Norges dobbeltfirer under VM i Østerrike. Foto: Bàlint Czucz / NTB scanpix

Olaf Tufte & co. misset OL med 31 hundredeler

Olaf Tufte og den norske dobbeltfireren kjempet til siste meter. Men misset både VM-finalen og OL-plassen med bare 31 hundredeler under mesterskapet i Østerrike. Are Strandli og Kristoffer Brun sikret tidligere torsdag Norge en båt i Tokyo-OL neste sommer.

«Stroke» Olaf Tufte (43) og hans langt yngre mannskap Oscar Stabe Helvig (23), Martin Helseth (25) og Erik Solbakken (24) åpnet svakt, men kom meget sterkt etter hvert i torsdagens VM-semifinale i Linz. Kvartetten satte norsk rekord med 5.38,27 på de 2000 meterne.

Men måtte likevel seg slått av Kina med bare 29 hundredeler og havnet dermed på det bitre 4. plassen i Østerrike.

Kineserne jublet vilt for OL-plassen, mens den norske båten nå får en ny sjanse til kvalifisere seg i lørdagens B-finale. Med seier eller 2. plass vil Tufte eventuelt være klar for sitt syvende OL. Veteranen har to OL-gull i singlesculler og tok bronse i dobbeltsculler under Rio-OL i 2016.

Hvis Norge også skulle misse OL-plassen i B-finalen lørdag, kommer det en ny sjanse til våren. De to beste båtene under den internasjonale OL-kvalifiseringen i sveitsiske Luzern får plass i Tokyo-OL, som åpner 24. juli neste år.

Lørdagens VM-finale og OL-plassen så også ut til å glippe for Kristoffer Brun og Are Strandli i lettvekt dobbeltsculler, men en flott sluttspurt sikret avansementet torsdag formiddag.

VM-gullduoen fra 2013 lå innledningsvis like bak Tyskland og Australia, men fikk etter hvert trøbbel da Irland satte fart. Da 500 gjensto, lå nordmennene halvannet sekund bak ledende Australia.

Men da det gjaldt som mest, skrudde Brun og Strandli på turboen i likhet med irene og tyskerne. Australia klarte ikke å svare på angrepet, og dermed var det til slutt Tyskland, Irland og Norge som skulle gjøre opp om topp tre-plasseringene som ga finaleplass.

Det er ikke ventet at regjerende verdensmester Kjetil Borch får trøbbel med å sikre seg plass i Tokyo. Borch, som ror sin semifinale fredag, må bli blant de ni beste i VM. Han vil eventuelt få to nye sjanser neste år. Tre kvalifiserer seg fra den europeiske kvalifiseringen, men det er også ytterligere to plasser for singlescullerroerne i den internasjonale kvalifiseringen i Luzern.

Publisert: 29.08.19 kl. 13:06







