Lukaku langer ut mot Solskjær og Manchester United

Romelu Lukaku (26) sier i en ny podcast at Manchester United ikke gjorde noe for å beskytte ham, da han trengte det.

Da ryktene om at Lukaku var på vei vekk fra Manchester United begynte å svirre ønsket belgieren at klubben skulle komme med en støttende og kollegial uttalelse. Den kom aldri.

– Jeg hørte mange rykter. «Rom skal dit», «de vil ikke ha Rom», og ingen gjorde noe for å stoppe ryktene. Det gikk greit i tre, fire uker. Jeg ventet på at noen skulle sette en stopper for ryktene, men det skjedde ikke, sier Lukaku i podcasten «LightHarted Podcast with Josh Hart» som ble publisert forrige døgn.

Hart er basketballstjerne i New Orleans Pelicans.

Podcasten ble spilt inn i USA før Lukaku forlot Old Trafford og gikk til Inter for rundt 800 millioner kroner i sommer. Angrepsstjernen ble tatt godt imot i Milano 8. august:

– Det er mye som er blitt sagt hvor jeg ikke har følt at jeg har blitt beskyttet. Jeg har hatt mine samtaler og fortalt dem at det var bedre om vi fortsatte uten hverandre. Om dere ikke vil beskyttet folk, så vil alle disse ryktene komme. Jeg ønsket bare at dere skulle si: «Rom vil kjempe for plassen sin», men det skjedde aldri i løpet av fire-fem måneder, sier Lukaku i podcasten skriver Skysports.

Han følte seg uønsket.

– Jeg fortalte dem at det ikke var bra for meg å være et sted hvor jeg ikke var ønsket, sier 26-åring i podcasten.

Mourinho hentet Lukaku fra Everton i juli 2017. Han skrev en femårskontrakt med klubben. Han scoret 42 mål for United på 96 kamper.

Manchester United har en seier og en uavgjort så langt denne sesongen. Det ble mye oppmerksomhet rundt Paul Pogba etter at han bommet på straffe i forrige kamp, som endte 1–1 mot Wolverhampton.

