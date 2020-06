PÅ TOPPEN: Berit Kjøll har vært idrettspresident i ett år. Siden hun ble president har Sunn Idrett utvidet fra fire særforbund til å gjelde hele idrettsforbundet. Her i Idrettens hus torsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Idrettspresidenten: Tror tabuet rundt spiseforstyrrelser går ned om forbildene forteller sine historier

IDRETTENS HUS, ULLEVAAL (VG) Idrettspresident Berit Kjøll mener det er på tide at forbildene går foran og snakker om utfordringene ved spiseforstyrrelser i idretten, for å få vekk tabuet og hjelpe de yngre utøverne som er på vei opp.

Nå nettopp

– I idretten er det spesielt mange som kommer i situasjoner hvor dette er en utfordring. Dette er viktig, og det gjelder både jenter og gutter, sier Kjøll til VG.

Hun snakker om utfordringene ved spiseforstyrrelser i idretten. Hun trodde ikke det var så tabubelagt som det er da hun ble valgt til idrettspresident for nøyaktig et år siden.

– Alle har sine forbilder og ønsker å gå i deres fotspor. Derfor er veldig viktig at toppidrettsutøverne våre også er åpne rundt disse ulike temaene, sier Kjøll.

– Føler du at de er åpne?

– Nei. Jeg føler at vi har et stort potensial, svarer Kjøll og legger til:

les også «Pølsa» Pettersen tror lagkamerater slet med spiseforstyrrelser: – Jeg var sikkert feig

– Flere av forbildene er gode ambassadører, men her har vi en jobb å gjøre for at enda flere klarer å snakke om utfordringer knyttet til mat, kropp og vekt som ofte er tabubelagte. Slik at folk på en mer normal måte kan forholde seg til disse utfordringene, det tror jeg er bra. Det vil jeg veldig gjerne heie frem.

For hun legger ikke skjul på at spiseforstyrrelser kan være en følgekonsekvens i idretten.

VG har de siste ukene rettet søkelyset på utfordringer rundt vektproblematikk i idretten. Sunn Idrett har nylig hatt sine årlige konferanser. Fra 1. januar gikk Sunn Idrett fra å være en del av skiforbundet, skiskytterforbundet, orienteringsforbundet og friidrettsforbundet til å være en del av hele Norges Idrettsforbund. Det mener Idrettspresidenten er et skritt i riktig retning.

Kjøll forteller at de jobber for et samarbeid med Helsedirektoratet, men at et møte i mars ble utsatt på grunn av coronapandemien.

les også Psykiater Finn Skårderud: – I toppidretten blir det ofte prestasjon foran helse

VG møtte Kjøll sammen med leder i Sunn Idrett, Marianne Strand-Udnæseth, og idrettspolitisk rådgiver i idrettsforbundet, Per Tøien, i Idrettens hus ved Ullevaal stadion torsdag.

SUNN IDRETT: Idrettspresident Berit Kjøll og leder i Sunn Idrett Marianne Strand-Udnæseth møtte VG for å snakke om utfordringer rundt spiseforstyrrelser på Ullevaal torsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Forskning viser at én av fem kvinner i toppidretten sliter med spiseforstyrrelser i Norge, men vår bekymring er ikke størst der, for de har et godt støtteapparat. Vår største bekymring er unge utøvere i klubbene som ikke har tett oppfølging av lege, ernæringsfysiologer og psykologer. Vi har Olympiatoppen og landslagenes helseteam til å ta seg av utøvere på øverste nivå, sier Strand-Udnæseth.

Tidligere har olympisk mester i langrenn Simen Hegstad Krüger fortalt til VG at han vet flere gutter som har hatt et problematisk forhold til mat. Verdensmester i orientering Anne-Margrethe Hausken Nordberg fortalte om en håpløs kommentar hun fikk som ung og fremadstormende utøver.

Kjøll er engasjert når hun snakker om temaet.

– Jeg tenker at dette er en betydelig utfordring, jeg som øverste tillitsvalgt tar dette på største alvor. Jeg ser frem til å få forslaget til strategien Sunn Idrett skal legge frem overfor hele idrettsbevegelsen. Og sammen med Helsedirektoratetet skal vi definere hva vi skal fokusere på for å komme dette probelemet til livs, sier Kjøll før hun korrigerer seg selv.

– Eller dit kommer vi sikkert aldri.

les også Johaug om spiseforstyrrelser i idretten: – Et ømt tema

Hun er også opptatt av at de skal måle effekten av tiltakene som settes i gang. Så langt har Sunn Idrett innført helseattesten for utøvere i de fire særforbundene som opprinnelig startet det. Det har allerede ført til startnekt for noen utøvere. Sunn Idrett har også en chat hvor man kan skrive anonymt med en psykolog og en telefontjeneste.

Trioen VG møtte er opptatt av trenernes og støtteapparatets rolle. Kjøll mener kropp, ernæring og vekt må inn som en naturlig del av en fast samtale mellom trener og utøver.

– Håpet er at forbildene i større grad ønsker å stå mye mer frem etter eget ønske. De som klarer å snakke på normalt vis om utfordringene på dette området. Det er noe av det viktigste grepet vi kan ta, mer åpenhet er nøkkelen. At noen kan fortelle: Jeg har tatt mine medaljer, men det har kostet. Ikke gå i samme fellen som jeg har gjort. Da er de ambassadører for sunn idrett, sier Kjøll, og legger til:

– Jeg inviterer dem så inderlig på banen til å komme ut med sine historier. De er med på å hjelpe den yngre garde i denne problemstillingen som er så høyt på agendaen vår, og som er så reell i vår verden. Målet må være at dette ikke skal være tabubelagt og at det er like naturlig å snakke om som en korsbåndsskade.

– Og det å snakke om utfordringer med å balansere mat og trening, jag etter å passe inn i et visst format i sin idrett og kommentarer og press fra trenere og andre, kan være mindre skummelt å snakke om.

Publisert: 06.06.20 kl. 16:34

Fra andre aviser