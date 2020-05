STJERNEPAR: Amalie Iuel viser på Instagram at hun glad i både is, hunder og Aksel Lund Svindal. Foto: Skjermdump, Instagram

Svindal forteller om forholdet til Iuel: – Det er en klisjéhistorie

Aksel Lund Svindal (37) røper at han og hekkeløper Amalie Iuel (26) møttes for første gang på Toppidrettssenteret.

Den tidligere alpiniststjernen åpmer opp om forholdet i podkasten «Må på behandling» med komikeren Morten Ramm.

– Vi møttes på Toppidrettssenteret. Vi pratet litt, så førte det ene til det andre. Så møtes man, så tar man en middag. Det er en klisjehistorie, sier Svindal og forteller at det første møtet skjedde for godt over et år siden.

17. mai bekreftet Iuel forholdet til Svindal overfor VG.

– Vi har ikke holdt det hemmelig, men vi har egentlig bare gjort som normale folk gjør, sier Svindal i podkasten til Morten Ramm.

Mens Lund Svindal la opp som alpinist i 2019, satte Amalie Iuel ny norsk rekord på 400-meter hekk under VM-semifinalen i Doha i fjor.

Aksel Lund Svindal er en av Norges beste alpinister gjennom tidene. Etter at han debuterte i verdenscupen i oktober 2001, vant han 36 enkeltseirer samt totalcupen i 2007 og 2009.

Han tok også to OL-gull, ett sølv og én bronse. I VM ble det fem gull, ett sølv og to bronsemedaljer.

På pressekonferansen på Bislett tidligere i uka fikk Iuel tidlig spørsmålet om forholdet.

– Jeg har vel egentlig sagt det jeg ville si om den saken. Jeg har egentlig ikke så mye mer å si, svarte Iuel kort på spørsmålet.

Senere fikk hun et nytt spørsmål om hvor bra hun har det om dagen «på en skala fra én til ti».

– Personlig har jeg det veldig fint, svarte 26-åringen.

