GODT FORSPENT: Lars O. Romtveit tar turen fra Skoppum med flere vinnerkandidater. Størst tro har han naturlig nok på Odd Herakles og Fantomet. Dessuten lanserer han Alfa Betty og Ard som luringer. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Vi reiser ikke langt uten grunn

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Forus lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker

Odd Herakles (V75-4) slo Ulsrud Tea fra dødens sist de møttes. Jeg tror han vinner igjen, tross årsdebut.

Dagens luring

Zeen av Ekbacka (V75-3) var tapper fra tet etter en tøff åpning sist. Står til for et fint smygløp og kan overraske.

ANDERS LUNDSTRØM WOLDEN: – Får han tet og traver 1.29, kan det kanskje holde helt inn. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2040 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Tønder Ø.K./Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Har form og fart nok i beina til å lede et slikt løp lenge. Får han tet og traver 1.29, kan det kanskje holde helt inn. Men det står flere bra 20 meter bak. Strekes på fire-fem hester.

2 Jelina/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Går på det jevne. Premie er bra.

2060 m

3 Rive Raptus/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Er på vei opp i form og har en viss kapasitet. Men det er noen tøffe imot. Kan hente seg en fin premie uten galopp. Siste trippel er maks.

4 Erga Prinsen/Per Arvid Erga

Tom Erga: - Leter litt etter formen. Enn så lenge er det feilfritt til en premie som gjelder.

5 Flytin/Torstein Gudmestad

Torstein Gudmestad: - Gikk fine løp i hele fjor og har beholdt sin fine form. Men med økt grunnlag kommer tøffere motstand, og her er det ekstra tøft. En fin premie er bra.

6 Voje Piril/Lars Anvar Kolle

Jan Kristian Øverdal: - Fikk pause og behandling etter løpet på Biri 12. oktober. Har trent fint i vinterpausen og var veldig myk og fin i et banejobb på Jarlsberg torsdag sist uke. Vi reiser derfor til Forus med ambisjoner. Jeg tror han skal takle fjerdesporet i volten fint. En av dem som kan vinne.

7 Etne Spretten/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er i bra form, men møter svært gode konkurrenter denne gangen. Er mer trippel- enn seiersaktuell.

8 Fantomet/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Var god til seier sist og har stabilisert seg mer og mer i det siste. Var fin i et hurtigjobb mandag, og vi reiser ikke langt uten grunn. Møte noen gode, men er en av dem som kan vinne. Strekes.

9 Nordli Lyn/Gunleif Tollefsen

Gunleif Tollefsen: - Var flink toer sist og har gått bra løp lenge. Møter noen som er veldig bra, men kan være trippelaktuell med maks klaff.

2080 m

10 Verdals Torden/Jørn Bjaanes

Jørn Bjaanes: - Har gått bra til seier i årets to første løp og virker veldig fin. Men her har vi en litt utfordrende oppgave med 20 meter tillegg på noen tøffe konkurrenter. Er god nok med maks klaff, men tåler ikke trøbbel på veien. En gardering.

11 S.K.'s Karsk/Tom Erga

Tom Erga: - Var jeg veldig godt fornøyd med første gang ut etter lang pause sist. Tapte mye på galopp, men kom sterkt tilbake til tredje. Skal rundt mange fra 40 meter, men holder han seg unna galoppen, kan han snuse på en trippelplass.

12 Pøylefanten/Øyvind Hegdal

Øyvind Hegdal: - Står med tre strake andreplasser og har tapt for Verdals Torden de to siste gangene. Møter den igjen pluss noen bra 20 meter foran. Det gjør det vanskelig med tanke på seier. Kan kanskje snuse på siste trippel med klaff.

13 V.G. Prinsen/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Gikk et bra løp til seier sist og er i form. Men jeg synes han har en tøff oppgave her. Kan ta mange til slutt med fine rygger underveis. Jeg tviler på uansett på seier. Kanskje siste trippel.

14 Soten/Atle Erga

Annette Nancy Hoem: - Er på vei opp i form, men står for vanskelig til mot gode hester. Fornøyd med en liten premie.

15 Verdals Svarten/Bjørn Steine

Svein Ove Wassberg: - Går jevne, fine løp og er i form. Men det ser vanskelig ut herfra. En fin premie er innen rekkevidde med klaff.

FRODE HAMRE: – Er sikrere med voltestart. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2040 m (volte) – Start kl. 15.22

1 Alice Road/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Har vært veldig bra i det siste og har spennende forutsetninger. Er rask fra start og er sikret en fin reise herfra. Er i hvert fall trippelaktuell.

2 J.P.'s Dream/Øyvind Hegdal

Øyvind Hegdal: - Har vært veldig bra i det siste. Spesielt bra i seiersløpet sist, etter å ha blitt brukt en del underveis. Går opp en klasse nå, med noen bra 20 meter bak. Jeg mener uansett at hun er god nok med maks klaff. Strekes på fire-fem hester.

3 Sajama/Eirik Høitomt

Øyvind Hegdal: - Har kun gått på det jevne i det siste. Normalt kun en premiesjanse.

4 Piece Of Candy/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Var veldig god til seier sist og er i flott utvikling. Er kanskje litt hardt ute, men form er viktig. Jeg tror på en fin premie og håper på en trippelplass.

5 Jeanet Newport/Pål Buer

Pål Buer: - Har gått to veldig fine løp til seier i det siste. Virker å ha ha stabilisert seg og er litt spennende her. Jeg tror det er mer å gå på. Det står noen bra på tillegg men klaffer det litt vår vei, er hun trippelaktuell og verdt vurdering om løpet garderes litt.

2060 m

6 Ixelle Bolets/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er i bedre form enn raden indikerer. Selskapet er ikke veldig tøft til å være et lørdagsløp. Hun skal med på gardering.

7 So Superb/Odd Storetvedt

Odd Storetvedt: - Har gått fine løp lenge og tok en sterk seier sist. Det kom etter litt pause Jeg tror hun skal være et hakk hvassere nå. Møter en del bra, men er god selv også. Jeg er optimist. En fin trippelsjanse og en tidlig gardering.

8 N.Y. Lovemelikeyoudo/Lars A. Kolle

Frode Hamre: - Er sikrere med voltestart og tåler å gjøre mye selv. Hun var sterk og god sist. Skal regnes med vinnersjanse.

9 Lucky/Tonje Gudmestad

Tor Leiv Gudmestad: - Gikk et bra løp sist, men møter tøft selskap i V75. Vi er glad for premie.

10 Lara's Revenge/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Går jevne, fine løp, men skal rundt mange fra tillegg. Fornøyd med en fin premie.

11 Welcome/Johan Kringeland Eriksen

Kristine Kvasnes: - Ble solgt og flyttet fra meg etter starten 24. januar. Var i fin form da. Var ikke langt bak en hest som Ixelle Bolets bakfra nest sist. Løpet ser ikke verre ut enn at hun skal ha en trippelsjanse.

GEIR MIKKELSEN: – God nok til å kjempe høyt oppe. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

1600 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Maxundalex/Øyvind Austevoll

Kjetil Wassberg: - Holder veldig fin form og er god nok i dette selskapet. Minuset er førstesporet på sprint på Forus. Herfra blir han overflydd. Da må det løse seg. Gjør det først det, kan han gi dem kamp. En gardering.

2 Jailhouse Banker/Tom Erik Solberg

Svein Ove Wassberg: - Har flott form og spennende forutsetninger. Er veldig rask fra start. Kan sitte i tet direkte og lede veldig lenge, kanskje helt inn. En av dem som kan vinne.

3 Highland Breeze/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Holder flott form og har et bra spor. Klaffer det med posisjonene er hun god nok til å kjempe høyt oppe. Trippelaktuell og en gardering på noen hester.

4 Axe Brogård/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Var knallgod til seier sist. Galopperte da jeg ba om for mye like etter start. Tapte 20 meter, før jeg kjørte ham frem til dødens. Avgjorde sterkt før mål til sin andre, strake seier. Møter noen bra, så jeg forlanger ikke en ny seier. Jeg mener likevel at han er verdt en gardering.

5 Global Undefeded/Svein O. Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Viste fin fremgang sist. Gikk nesten hele løpet med punktert sulkyhjul og fullførte bra. Jeg synes det ser tøffere ut nå. Sprint er ingen fordel. Jeg tviler på seier, men håper på siste trippel.

6 John's Boy/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Går fine løp og er rask fra start. Distansen bør gå fint med riktig reise, men motstanden er i tøffeste laget. Fornøyd med en premie.

7 Mr. Malando/Dag-Sveinung Dalen

Rune Wiig: - Går jevne, fine løp. Men her står han vanskelig til mot gode hester. Fornøyd med en premie.

8 Harley D.E./Frode Hamre

Frode Hamre: - Er i form, men det blir veldig vanskelig herfra. Kjører jeg til, tar det tid å komme til dødens, om han i det hele tatt kommer dit. Må kjøre på sjanse og ha alt til sin fordel, om han skal være topp tre.

9 Zeen av Ekbacka/Eirik Høitomt

Svein Ove Wassberg: - Var et positivt bekjentskap sist. Hun gikk et bra løp for meg på Bjerke. Kan ta mange til slutt med tempo i løpet, men står kanskje for vanskelig til med tanke på seier. Trippelaktuell.

10 What You Want/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Har vært veldig god i det siste og har toppform. Men sporet ble kjedelig med bra hester foran. Det må klaffe. Skal regnes som en gardering, men det er outsiderbetont herfra.

11 Credicone/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Gjorde et sterkt løp sist og er i form, men det er vanskelig å få ham inn topp fem herfra. Helt utgitt til hva som skjer fremme med maks klaff.

12 Brotherman Nibs/Rune Wiig

Starter ikke.

SVEIN OVE WASSBERG: – Vi skal uansett gi ham kamp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

1600 m (volte) – Start kl. 16.06

1 Søndre Jerkeld/Pål Buer

Pål Buer: - Står litt spennende til på strek, men har ingen fordel av sprint. Han er mer sterk enn speedig. Derfor blir det vanskelig å stå imot de to favorittene på tillegg. Kan kjempe om siste trippel bak dem, med litt klaff.

2 Valle Tiril/Dag-Sveinung Dalen

Jostein Osland: - Går fine løp hele tiden og er i bra form. Men det går ikke mot eliten. Er kun med for at det er hjemmebane. Kan vi smyge inn en premie, er det veldig bra.

1620 m

3 Troll Solen/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Mangler nok litt på formen han hadde på sitt beste i fjor. Kommer ut med vanlig vogn nå. Det er nok tredjeplassen som gjelder her, om de to favorittene leverer på sitt beste.

4 Ingbest/Frode Hamre

Frode Hamre: - Var veldig bra sist og nærmet seg mye mot mål. Det blir å kjøre i rygger, så får vi se. Trolig er det tredjeplassen han kjemper om med Troll Solen, men han er i form.

5 Ulsrud Tea/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Er det ikke mye nytt om. Hun gjør sterke løp hver gang og vil gjøre det igjen. Men voltestart er ingen fordel, og jeg synes Odd Herakles har finere forutsetninger. Vi skal uansett gi ham kamp. En tidlig strek.

6 Odd Herakles/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Fikk litt fri etter en lang sesong, men har trent fint i det siste. Så fint at vi kommer med ambisjoner. Møter som vanlig noen tøffe konkurrenter, men skal regnes med vinnersjanse, om det bare klaffer litt.

7 Vertigo Bjørn/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Er en hedershest som var god til seier sist. Formen er fin, men nå er det snakk om et møte med de beste i landet. Storfornøyd med premie.

V75–5

2550 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Catwalkens Dream/Ronny Lauritsen

Thomas S. Karlsen: - Har sittet fast to ganger på rad som toer og treer og har vært bra. Er hardere ute nå, men kan henge med til en fin premie fra et bra spor.

2 Maksi Queen/Pål Buer

Bjørn Steine: - Har gått flere fine løp i det siste, er i fom og har et bra spor. Møter noen som trolig blir for vanskelige å slå, men kan snuse på en trippel med maks klaff.

3 Coktail Mack/Thomas Sverre Karlsen

Thomas S. Karlsen: - Holder veldig fin form og viste nest sist at han takler den lange distansen. Står bra til, men jeg tviler på tet med to raske på innsiden. Jeg tror på trippelplass med maks klaff underveis og blir ikke sjokkert om vi kjemper om seieren.

4 Heinz B.R./Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Gikk et bra løp som treer første gang ut for oss. Ble litt hissig underveis, noe han kjente til slutt. Men inntrykket var positivt. Roer han seg mer ned, ser jeg ikke bort i fra at han kan kjempe om en trippelplass.

5 Bronzini/Frode Hamre

Frode Hamre: - Er rask i vei og i form. Kommer til å gjøre et godt løp igjen og er aktuell bak Blues Photo. Mulig skoløs. Hvis ikke blir det sommersko.

6 Maksi Muscles/Jørn Bjaanes

Jørn Bjaanes: - Holder fin form og løste bra start sist. Da gikk han også fint til mål, så jeg tror distansen går bra. Men det er noen bra imot. Jeg tror det blir i tøffeste laget å vinne. En fin premie kan være innen rekkevidde med klaff, kanskje siste trippel.

7 Maksi Lady/Dag-Sveinung Dalen

Pål Buer: - Ble alt feil for sist, da hun ble trukket bakover av en sliten konkurrent. Glem det løpet. Var god til seier gangen før og er i form. Nå har hun spor langt ute mot tøffe konkurrenter i V75. Kan hente seg en bra premie med klaff.

8 Orlandostile/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Holder toppform. Møter et par tøffe og har fått et sjanseartet spor. Jeg føler meg uansett ikke slått på forhånd. Skulle det løse seg til vår fordel, er han ikke dårligere enn dem. Trippelaktuell og verdt en strek om løpet garderes litt.

9 Beverlyhills Dream/Eirik Høitomt

Bengt Solberg: - Måtte gå prøveløp etter flere disk i løp. Fungerte fint da. Har kapasitet som duger. Målet er uansett at hun holder seg unna galoppen og går et fint løp. Kanskje siste trippel med maks klaff. Jeg tviler på mer.

10 Blues Photo/Geir Mikkelsen

Kåre Refsland: - Har vi ventet på dette løpet med. Han har vært veldig god og har mer å gå på. 1.14 bør han klare på en god bane, og distansen er en fordel. Jeg tror på en god sjanse.

11 Thai Selfie/Tom Erga

Tom Erga: - Er behandlet etter siste start. Er uansett fornøyd med en premie herfra i V75.

ÅSBJØRN TENGSAREID: – Han er ikke av de raskeste fra start. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2040 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Gukko Raw/Svein Ove Wassberg

Kåre Andersen: - Har sittet fast to ganger på rad og har form bedre enn raden viser. Vi reiser til Forus med ambisjoner om en trippelplass. Tet eller rygg på en av de bedre i feltet er oppskriften på det. Så tar vi det derfra.

2 Ganyboy/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Gikk et sterkt løp til seier sist, møter riktig motstand og har fått et perfekt spor. Jeg er usikker på om han kan ta teten, men han går fine løp i rygg. Kan vinne igjen. Strekes.

3 Come Vacation/Pål Buer

Pål Buer: - Kommer ut etter pause. Har fungert fint i et par banejobb for meg og stiller vel forberedt. Sporet er også bra, men jeg synes motstanden er i tøffeste laget. En bra premie er det realistiske målet.

4 Faust Boko/Geir Vegard Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Var veldig fin i en baneøkt sist uke. Han er i godt slag og har et fint spor. Er rask fra start, og jeg satser for tet. Regnes med sjanse.

5 Massive Speed/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Var veldig god til seier på Färjestad sist og har formen inne. Sporet er bra, men han er ikke av de raskeste fra start. Klaffer det bare litt med posisjonene, er han god nok til å kjempe om seieren. Strekes.

6 Handsome Hank/Dag-Sveinung Dalen

Åsbjørn Tengsareid: - Er ikke i toppform, men er god nok til å hevde seg med klaff. Det må løse seg fra et sjanseartet spor. Gjør det først det, kan alt skje. Verdt en gardering.

7 Lady Lane/Eirik Høitomt

Tor Olaf Halle: - Holder ikke toppform, men var god toer sist, etter litt pause, og har gått frem med det løpet i kroppen. Er rask fra start, men sporet gjør det vanskelig. Jeg holder henne likt som Handsome Hank. Den av de to som får det fineste løpet, er først av dem over mål. Verdt en gardering i et åpent løp.

8 Gogo Hall/Frode Hamre

Frode Hamre: - Sliter med en hovsprekk og er tvilsomt startende. Kommer han til start, er det premie som gjelder herfra.

9 Outstanding O./Øyvind Hegdal

Øyuvind Hegdal: - Har vunnet tre strake, er i toppform og er en av de beste hestene i feltet. Hadde vi hatt et bedre spor, ville jeg trodd på en bra vinnersjanse. Herfra er vi mer overlatt til tilfeldighetene. Bør uansett strekes.

10 Blueridge Sun/Magnus T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Var også veldig fin i en baneøkt sist uke. Synd med bakspor, da får hun ikke utnyttet starthurtigheten. Fra første rekke hadde jeg hatt god tro på seier med henne. Det er jevnt mellom våre to hester.

11 Roberto D.K./Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Går fine løp hele tiden og er i form. Men her står han for vanskelig til med gode hester foran. En fin premie er bra.

12 I Am The Tiger/Rune Wiig

Rune Wiig: - Har kapasitet som duger, men har galopperte mye i det siste. Reparerte solid til tredje på Jarlsberg sist, så formen er fin. Men å vinne fra spor tolv blir vanskelig. Regnes som en outsider.

KJETIL DJØSELAND: – Jeg tror på ham på direkten. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2550 m (volte) – Start kl. 17.10

1 Alfa Betty/Dag-Sveinung Dalen

Lars O. Romtveit: - Er i ferd med å stabilisere seg, men startfasen i volten er ennå kritisk. Går hun feilfritt, kan det bli spennende. Er en liten outsider som kan overraske.

2 Valle Hugo/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Tapte uventet på Bjerke sist, men travet ikke noe dårlig løp. Formen er fin, og han bør med på gardering om løpet garderes.

3 Njølstad Jela/Eirik Høitomt

Tormod Gudmestad: - Gikk bra etter galopp sist og har form bedre enn raden. Men hun møter noen veldig gode. Får hun en premie, er det bra.

4 Modin/Tom Erga

Tom Erga: - Har gått gode løp for oss og har gått bedre og bedre. Men denne gangen er motstanden i tøffeste laget. Fornøyd med en bra premie.

5 S.G. Jerv Blesa/Magnus T. Gundersen

Svein Ove Wassberg: - Går jevne, fine løp og har fin form. Men her støter hun på noen som normalt blir for tøffe. En god premie må være målet.

2570 m

6 Ard/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Har ikke helt innfridd i det siste og ga seg skuffende mye sist. Jeg tror vi har funnet ut hvorfor og gjør noen endringer. På sitt beste duger han i dette laget, i hvert fall med tanke på en trippelplass.

7 Neslands Faksen/Geir Mikkelsen

Kåre Refsland: - Er behandlet to ganger etter den siste starten og har fått det ganske rolig. Han er neppe helt i toppform, men plukker mange den siste halve runden. En god premie er målet.

8 Tangen Elvira/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Galopperte fra seg en topplassering sist. Hun er som hun er, men svært god på sitt beste. En stor outsider.

9 Valle Max/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Går fine løp hele tiden og har fordel av den lange distansen. Det er et løp med mange bra med, så her vil posisjonene avgjøre mye. Klaffer det vår vei, er han god nok. Trippelaktuell og en gardering.

2590 m

10 Røster/Åsbjørn Tengsareid

Kåre Refsland: - Er behandlet etter siste start. Har fordel av distansen, men møter noen som trolig blir for gode. Får han en premie, er jeg fornøyd.

11 Solberg Jela/Tormod Gudmestad

Tormod Gudmestad: - Var positiv sist, men står for vanskelig til her. Premiesjanse.

12 Professor Ø.K./Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Kommer ut etter pause med gode treningsjobb i kroppen. Han ser så fin ut at jeg tror på ham på direkten. Men 40 meter tillegg er aldri enkelt. Uansett aktuell om det bare klaffer. Trippelaktuell og en gardering.

13 Moe Tjalve/Pål Buer

Pål Buer: - Avsluttet sterkt i V75 på Bjerke sist, men fikk for langt frem. Formen er fin og han viser fine ting i trening. Møter riktig motstand, men skal rundt dem fra dobbelt tillegg. Det kan gå med skikkelig flyt på veien. En av flere som skal strekes.

14 Art Miklagard/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Gikk et bra løp som toer sist og er i form. Men han står vanskelig til, og distansen er heller ingen fordel. Avslutter uansett bra med rygger underveis, men det blir for tøft med tanke på seier. Kan kanskje klare siste trippelplass med maks flyt.

Publisert: 07.02.20 kl. 11:34

