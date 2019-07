VINNERE: Christian Sørum og Anders Mol jubler for seieren i Tokyo. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Hentet viktige erfaringer i Tokyo: – Ballen oppfører seg litt annerledes

Christian Sørum (23) og Anders Mol (22) ble ikke mindre favoritter før OL i 2020 etter at de vant prøve-OL i Tokyo søndag. Nå har de fått et vellykket møte med den ekstreme varmen som venter om et år.

Den norske superduoen slo tyske Nils Ehlers og Lars Flüggen 2–0 etter en jevn start på begge settene.

Mol og Sørum har hatt en fantastisk sesong, og vært det beste paret i verdensserien. Dette var duoens niende turneringsseier denne sesongen. VM ble en liten skuffelse da det «kun» ble bronse.

Nå tar de med seg en god følelse fra banen hvor de neste sommer skal kjempe om OL-gull.

– Vi tar med masse gode erfaringer inn mot OL til neste år. Det var veldig viktig for oss å ta den turen her og komme så langt som vi gjorde, sier Mol til VG.

– Dere ble jo ikke noe mindre favoritter nå. Hvordan takler dere det?

– Det går fint det. Vi har vært favoritter i mange turneringer nå. Vi må ta en kamp om gangen. Vi vet vi kan slå alle, men det er lenge igjen til OL, sier Sørum, mens de sitter i bilen på vei til flyplassen.

Neste stopp er fem stjerners turneringen i Wien, som de vant i fjor.

– Varmeste turneringen vi noen gang har spilt

Det har alt blitt skrevet mye om varmen som venter de norske utøverne i OL om et år. Blant annet har Olympiatoppen kjørt varme og akklimatiseringstest på flere utøvere for at de kan kjenne på noe av det som venter.

– Det er varmt på en litt annen måte der. Luftfuktigheten er veldig høy, og det er kanskje den varmeste turneringen vi noen gang har spilt. Det bringer utfordringer. Vi måtte kjøle oss mer ned og drikke mer enn vi pleier, sier Anders Mol og forteller at de har fått god hjelp fra Olympiatoppen.

Blant annet var sommeridrettssjef Marit Breivik på plass i Tokyo.

– Du kan snakke om varme og fuktighet, men hvis du ikke har kjent det på kroppen er det noe helt annet. Det påvirker også spillmessig når du server, ballen oppfører seg litt annerledes og man må finjustere hvordan man skal gjøre det, forklarer trener Kåre Mol.

Han legger også vekt på at oppholdet har vært nyttig for den videre planleggingen, og at de nå skal vurdere hvor lang tid de trenger i Tokyo for at luftfuktigheten skal bli behagelig.

– Også er det greit å føle på at det er litt familiært å være her. Japanerne er fantastisk hyggelige folk.

Tøft reiseprogram

Mol og Sørum har ikke hatt mye tid til å slappe av de siste månedene. Siden mai har de spilt turnering i Brasil, Kina, Tsjekkia, VM i Tyskland, Polen og Japan.

– Det har vært ganske tøft med mye reising og mange kontinenter. Nå blir det Wien, og det er en kjempestor turnering. Kanskje den største etter VM, så det er lett å motivere seg, sier Anders Mol.

Etter Wien skal de spille EM i Moskva, en turnering i Oslo og så en turnering i Roma.

– Blir dere ikke slitne?

– En skulle ikke tro det, men vi kjenner det veldig på kroppene. Jeg tror det hjelper veldig at vi er unge og spreke. Men vi planlegger nok litt færre turneringer neste år. Det kjennes på kroppen og vi vil holde på med dette lenge, avslutter Mol.

