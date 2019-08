Magnus Carlsen i lørdagens parti mot Ding Liren i St. Louis. Foto: Austin/Crystal Fuller, Grand Chess Tour

Magnus Carlsen tok bare ett av seks poeng

Magnus Carlsen (28) tapte to partier og spilte remis mot kineseren Yangji Yu i St. Louis. Det betyr at han fikk med seg bare ett av seks mulige poeng søndag.

Det betyr at den norske verdensmesteren har bare halvparten så mange poeng som ledende Levon Aronian etter to dagers spill.

Han risikerer også å miste plassen som verdensener i hurtigsjakk. Maxime Vachier-Lagrave ligger i øyeblikket bare fem poeng bak Carlsen i rating - og skal møte nordmannen i sitt første parti mandag (men nordmannen har fordel av hvite brikker).

Først tap mot sin VM-motstander fra 2018 Fabiano Caruana og så tap for armenske Aronian i et parti der Carlsen hadde hvite brikker. Andre dag kunne ikke bli verre for nordmannen i hurtig- og lynsjakkturneringen i St. Louis.

Carlsen tapte to partier på rad sist i hurtigsjakk-VM i St. Petersburg i desember 2018 - men da mot såpass ordinære spillere som Adam Tukhaev og Shamsiddin Vokhidov.

Mot Aronian hadde Carlsen et lite overtak tidlig i partiet og mye mer tid på klokken, men måtte nok en gang gi tapt.

– Med en gang jeg begynner å spille dårlig, så vil folk lukte blod, så det blir ikke enkelt, sa han på pressekonferansen før turneringen startet.

Den tredje motstanderen søndag var altså kineseren Yangyi Yu.

– Her er verdensmesteren i dyp trøbbel, fastslo kommentatoren Yasser Seirawan etter drøyt 20 trekk mot Yu.

Men kineserens fordel forsvant etter hvert, og begge kom i akutt tidstrøbbel. Begge spilte nøyaktig, og dermed endte det i remis.

Carlsen startet turneringen lørdag med tap mot kineseren Ding Liren, men slo tilbake med seirer mot Richard Rapport og Leinier Domínguez. Dette er hans første turnering siden bråket rundt Norges Sjakkforbundes kongress i begynnelsen av juli.

Levon Aronian ligger svært godt an med sine 10 poeng av 12 mulige etter seks partier. Franske Maxime Vachier-Lagrave har ni poeng etter å ha vunnet fire strake partier. Magnus Carlsen står på fem poeng.

Turneringen i St. Louis fortsetter med de tre avsluttende hurtigsjakkpartiene mandag. Så er det 18 lynsjakkpartier tirsdag og onsdag.

Stillingen etter to dager:

1. Levon Aronian, Armenia 10.

2. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 9.

3. Fabiano Caruana, USA 8.

4. Ding Liren, Kina 7.

5. Magnus Carlsen, Norge, Perez Dominguez, USA, Yangji Yu, Kina og Sergej Karjakin, Russland 5.

Publisert: 12.08.19 kl. 00:11

