Bråk i Skøyte-Norge: Bøkko kritisk til VM-uttak

Håvard Bøkko (33) reagerer på allrounduttaket til VM neste uke. Landslagsveteranen mener Kristian Ulekleiv fra Gjøvik og ham selv er forbigått til fordel for Hallgeir Engebråten.

– Hvis det er slik at siste verdenscup i Calgary gjelder, var Kristian bedre enn både Hallgeir og meg der, svarer Håvard Bøkko på spørsmål angående det siste.

Han mener det er «dårlig gjort» og «ikke rettferdig» at Kristian Ulekleiv ikke får gå for Norge i allround-VM på hjemmebane i Vikingskipet på Hamar 28. februar til 1. mars. Håvard Bøkko understreker at han kjenner Ulekleiv bedre, men at han «ikke har noe imot Hallgeir».

«Skøyter er en veldig rettferdig idrett på grunn av at vi blir målt med stoppeklokke hvert eneste løp. Dette uttaket er langt fra rettferdig, og jeg skjønner godt at Kristian føler seg forbigått», skriver Håvard Bøkko (33) i e-posten som onsdag kveld er adressert til et stort antall sentrale personer i Skøyte-Norge.

7 norske totalt i dobbelt-VM Norges Skøyteforbund har tatt ut følgende løpere til sprint- og allround-VM i Vikingskipet på Hamar 2. februar til 1. mars: Allround: Sverre Lunde Pedersen (27), Håvard Bøkko (33), Hallgeir Engebråten (20). Sofie Karoline Haugen (24). Sprint: Håvard Lorentzen (27), Odin By Farstad (22), Hege Bøkko (28).

Han har lagt ved verdenscup-tider oppnådd av Hallgeir Engebråten (20), ham selv og vrakte Kristian Ulekleiv (23) på 1500 og 5000 meter som dokumentasjon. Håvard Bøkko mener også at det ble gitt uttrykk for at den siste verdenscupen i Calgary 7. til 8. februar skulle gjelde som amerikansk uttak – som det gjorde for kvinnene på sprint.

Dette taler også for at Kristian Ulekleiv burde blitt tatt ut, ifølge Håvard Bøkko. Ulekleiv var best sammenlagt på 1500 og 5000 meter av de tre i Calgary.

Hallgeir Engebråten sier til VG at han har full forståelse for at hans gode kamerat Kristian Ulekleiv føler seg forbigått, og at han synes det er surt.

– Selvsagt er det kjipt for ham. Han har vært i jevnt god form hele sesongen. Han var klart bedre enn meg i de to først verdenscupene. Jeg var klart bedre enn ham i dem neste. Fra desember satte jeg personlig rekord på alle tre 5000-meterne jeg gikk. På 1500-meteren i Canada «perset» jeg med halvannet sekund og slo Kristian og Håvard, sier Hallgeir Engebråten.

«Mange mente» at VM-plassen hans røk da han gikk på en smell på 5000-meteren. Engebråten påpeker imidlertid at han ikke oppfattet den siste verdenscupen som amerikansk uttak til VM.

Ulekleivs klubb, Gjøvik skøyteklubb, har lagt inn protest mot uttaket. Uttakskomiteen består av Edel Therese Høiseth, Arne Skuterud, Eskil Ervik og komiteens leder, sportssjef Lasse Sætre – med Svenn Erik Ødegaard som sekretær.

– Jeg må innrømme at jeg føler meg forbigått. Sammenlignet med Hallgeir (Engebråten) har jeg vært best sammenlagt (1500/5000) i tre av de tre verdenscupene vi har gått sammen, og jeg var også bedre enn Håvard (Bøkko) i den siste i verdenscupen i Calgary, sier Kristian Ulekleiv.

Han understreker at han er en veldig god kompis av Engebråten, men mener det er synd at også han er blitt gjenstand for det han kaller et uprofesjonelt uttak.

– Jeg mener at vi har vært så jevne at uttaket ikke kan vurderes ut fra synsing, tilføyer Kristian Ulekleiv og sikter til sportssjef Lasse Sætres argumentasjon.

– Potensial, resultater og bestenoteringer, svarer Sætre på spørsmål om hvilke kriterier som er lagt til grunn for uttaket av Håvard Bøkko og Hallgeir Engebråten – og vrakingen av Kristian Ulekleiv.

Han vil torsdag publisere en redegjørelse for det omdiskuterte allrounduttaket. Lasse Sætre understreker at amerikansk uttak ikke gjaldt i Calgary, og at det er verdenscupene en til fem som gjelder – pluss siste helgs distanse-VM i Salt Lake, der kun Håvard Bøkko stilte til start av de tre.

– Jeg har forklart Kristian (Ulekleiv) dette, sier han med hensyn til det blant annet utslagsgivende at Ulekleiv «ville hatt bedre kort på hånden» hvis han hadde gått en bedre 5000 meter i Calgary.

Landslagstrener allround, Bjarne Rykkje, sier til VG at han ikke har noe å gjøre med uttaket. Han sier også at han – før VGs henvendelse – ikke har kjent til Håvard Bøkkos e-post og protesten fra Ulekleivs Gjøvik skøyteklubb.

– Uttakingskomiteen består av fire personer. Det bestemmer alltid hvem som blir tatt ut. Jeg vet at Hallgeir (Engebråten) ble tatt ut istedenfor Kristian (Ulekleiv). Han har hatt et bedre toppnivå, sier Rykkje.

PS! Kristian Ulekleiv var på forbundets elitelag allround ved sesongstart. Hallgeir Engebråten var opprinnelig på rekruttlaget, men har trent med Rykkjes landslag det siste halvåret.

