Viktor Hovland slo tilbake og tok historisk seier

Viktor Hovland (22) surfet tilsynelatende mot triumf, holdt på å rote bort alt på et katastrofehull – men skriver likevel norsk golfhistorie: Han er den første som vinner en turnering på den prestisjefylte PGA-touren.

Med en fantastisk putt på det 18. hullet avgjorde han en utrolig duell med amerikaneren Josh Teater i Puerto Rico Open.

Mens Suzann Pettersen tok 15 titler på kvinnenes LPGA-tour, har ingen nordmenn tidligere lyktes med å vinne herrenes PGA.

– Dette er ingen overraskelse egentlig! Han er blitt en fantastisk spiller med et enormt potensial. Dette er bare starten, sier Suzann Pettersen i en kommentar til VG.

– Det er en spesiell følelse. Dette er stort. Det er utrolig å klare dette, sier Hovland i et intervju vist på Eurosport.

– Trippel-bogey’en gjorde vondt, innrømmer nordmannen om hull 11, der han holdt på å kaste bort seieren. Han var tre over par.

Seier gir drøyt fem millioner kroner inn på kontoen. Den gir også garantert plass til en rekke viktige turneringer, blant annet Players Championship og PGA Championship, i 2020.

Han tar dessuten et stort skritt mot mulig deltagelse i legendariske Masters i år. Og kanskje Ryder Cup (Europa mot USA) til høsten.

Hovland lå før turneringen på 102. plass på verdensrankingen. Han avanserer til cirka 58. plass med seier.

Viktor Hovland var lenge i delt ledelse med amerikaneren Josh Teater, men det snudde på hull 10 da Teater pådro seg en bogey (ett slag over par), mens nordmannen satte en nylig putt til birdie (ett slag under par). Så fikk Teater bogey også på det neste hullet.

Plutselig var Viktor Hovland i treslags ledelse – men fikk kraftig trøbbel på hull 11. Han endte i en grop og pådro seg etter hvert trippel bogey – altså tre over par. Dermed var det med ett tre mann på −17 og ny spenning.

– Jeg må jobbe med nærspillet, sa Hovland etterpå.

Han beholdt imidlertid roen og hadde par på de neste tre hullene.

– Nå ser det bra ut etter sjokket, fastslo Per Haugsrud på Eurosport-sendingen.

Så chippet Hovland inn en eagle, to under par, på hull 15 og var igjen alene i teten.

– Den kom som bestilt – og så fortjent, fastslo Haugsrud på Eurosport.

Så kom regnet til Puerto Rico. Ikke pent og pyntelig. Et voldsomt regnvær. Vannskyflene kom fram, og spillet fortsatte. Før hull 18 var det −19 på begge. Så kom den avgjørende putten.

– Henrik og jeg fikk helt vondt i hodet av spenning, sier Eurosport-kommentator Per Haugsrud og snakker om kollega Henrik Bjørnstad.

– Nå er han sikret spill på PGA-touren i to år. Jeg tror han kommer inn på topp 50 ganske raskt - og da kan han spille Masters i april, fortsetter Haugsrud.

– Trodde du seieren røk med hans trippel-bogey?

– Nei, jeg har hatt en god følelse hele uka. Jeg så at han beholdt roen.

– Etter denne første seieren blir alt så mye lettere. Døren står vid åpen for enda større ting for Viktor Hovland, mener Haugsrud.

Nordmannen var blant favorittene i turneringen og med 18 under par ledet han med ett slag foran søndagens avgjørende runde.

Etter å ha tatt PGA-touren med storm høsten 2019, har det ikke gått like bra med Norges nye golfhelt de siste månedene.

– Jeg har snakket litt med Viktor den siste uken. Han sier at spillet er veldig på riktig vei. Han føler at jobben han har gjort på trening de siste ukene, begynner å vise seg på banen. Han føler at han har bedre kontroll på spillet enn han kanskje hadde rett etter nyttår, sa Marius Thorp til VG lørdag.

Riktignok har mange av PGA-tourens største stjerner spilt turnering i Mexico samtidig, men det har vært et sterkt startfelt også i Puerto Rico.

Kristoffer Ventura gikk en glitrende runde søndag. Han fikk fem under par, fikk 11 under par totalt og spilte seg dermed kraftig oppover på resultatlisten.

