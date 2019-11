Magnus Carlsen styrtet forbi alle etter VM-fiasko

BÆRUM (VG) (Magnus Carlsen-Wesley So 2 1/2–13 1/2) Magnus Carlsen (28) var sjanseløs i kampen om VM-tittelen i Fischer-sjakk. Wesley So (26) avgjorde etter bare seks av 12 mulige partier.

Oppdatert nå nettopp







Carlsen stormet forbi media og rett i spillerloungen etter at tapet var klart.

– I dag hadde vel ikke Magnus de store forventningene om å klare å ta igjen ledelsen, sier pappa Henrik Carlsen til VG, og sier at de må «ta til takke med 2. plass».

– Det er klart han er skuffet over å ha tapt finalen mot So. Men så kommer han seg nok relativt kjapt etter det, sier pappa Carlsen.

Avgjørelsen falt etter at bare to av de åtte planlagte partiene lørdag var unnagjort. I det første hurtigsjakkpartiet tok So til takke med remis selv om han sto mye bedre enn Carlsen. I det andre ble det seier til So - og dermed var også VM-tittelen avgjort.

– Det er en veldig viktig seier for meg. Jeg er 26 år og blir nok aldri verdensmester i sjakk fordi Magnus er her, men jeg er i det minste verdensmester i fischersjakk, sier en smilende, men relativt beskjeden So til VG.

– Jeg synes jeg spilte godt i turneringen, høyere enn standarden min. Hvis ikke hadde jeg ikke slått Magnus eller Nepo, men jeg hadde ikke forventet det. Jeg er den lavest rangerte her, så jeg tror ikke folk forventet så mye, men jeg liker å være underdog. Jeg liker det bedre enn å være favoritt, sier So.

Jon Ludvig Hammer, Norges nest beste sjakkspiller og som kommenterte dramaet for VG, mener So i beste fall underdriver. Han er mektig imponert over amerikanerens spill gjennom hele turneringen.

– Wesley So er verdensmester i fischersjakk etter en maktdemonstrasjon av de sjeldne. Magnus Carlsen har blitt feid av brettet. So har overkjørt hjemmefavoritten på en måte vi aldri har sett før, i hvert fall ikke som jeg kan huske, og jeg har vært med en stund, sier Hammer.

So er dermed den første offisielle verdensmesteren i fischersjakk. Det gir også drøye 1,1 millioner kroner.

Fredag tapte Carlsen begge partiene mot So og lå dermed under 1 1/2–10 1/2 før lørdagens åtte avgjørende partier.

les også Carlsens sjakkrival brøt med foreldrene og fikk ny familie da han var 20.

Men allerede i det første partiet lørdag fikk Carlsen trøbbel - og lå etter So både på brettet og på klokken.

– Nok en gang skaper han trøbbel for Magnus, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV. Det hele endte med remis.

I det andre partiet fikk So kjapt et initiativ.

– Wesley So har klart å lure Magnus i åpningen igjen. Står en bonde over, sa Hammer på VGTV.

Mens partiene torsdag og fredag ga tre poeng for seier, er det to poeng for å vinne i de fire partiene med «hurtig hurtigsjakk» og deretter ett poeng for seier i fire partier med lynsjakk lørdag.

Magnus Carlsen har ti ganger vunnet VM i sjakk - totalt i klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk. Han var uoffisiell verdensmester på forhånd.

Publisert: 02.11.19 kl. 17:54 Oppdatert: 02.11.19 kl. 18:55







Mer om