Carlsen klarte bare remis - So på vei mot VM-tittelen

BÆRUM (VG) (Magnus Carlsen-Wesley So 2 1/2–11 1/2) Magnus Carlsen (28) er ille ute i kampen om VM-tittelen i Fischer-sjakk. Lørdagens første parti ga bare remis mot Wesley So (26).

Nå nettopp







– Et veldig godt resultat for meg, fastslo Wesley So på vei til spillerloungen etter lørdagens første parti. Han leder 11 1/2 mot Carlsens 2 1/2 - og er bare ett fattig poeng fra å avgjøre VM på Høvikodden.

Vinneren blir den første offisielle verdensmester i Fischer-sjakk.

– Magnus prøver å nullstille etter den vanskelige gårsdagen, sa pappa Henrik til VG.

Fredag tapte Carlsen begge partiene mot So og lå dermed under 1 1/2–10 1/2 før lørdagens åtte avgjørende partier.

Men allerede i det første partiet lørdag fikk Carlsen trøbbel - og lå etter So både på brettet og på klokken.

– Nok en gang skaper han trøbbel for Magnus, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV. Det hele endte med remis.

Mens partiene torsdag og fredag ga tre poeng for seier, er det to poeng for å vinne i de fire partiene med «hurtig hurtigsjakk» og deretter ett poeng for seier i fire partier med lynsjakk lørdag.

Magnus Carlsen har ti ganger vunnet VM i sjakk - totalt i klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk. Han var uoffisiell verdensmester på forhånd.

Publisert: 02.11.19 kl. 17:54







Mer om