GIFTEKLARE: Ishockeylandslagets veteranback Alexander Bonsaksen og Silje Norendal skal gifte seg kommende sommer. Bildet er fra i fjor sommer. Foto: Frode Hansen

Snowboard-Silje søkte tilflukt hos hockey-kjæresten i Finland

Silje Norendal (26) har fått forsesongen delvis spolert på grunn av dårlig vær, og har nærmest søkt tilflukt hos sin ishockeyspillende kjæreste i Finland. Men Norges snowboard-dronning har bestemt seg for å satse på sitt tredje OL om drøyt to år.

– Jeg var ganske sikker på at det ikke ville bli et OL til. Men så fant jeg ut at jeg ikke var klar for å gi slipp på det. Nå har jeg funnet en kode som jeg holder på å knekke. Jeg er spent på hvor det kan ta meg. Det er ikke umulig å holde følge to og et halvt år til, sier Silje Norendal til VG.

– Det er en kul følelse, tilføyer hun - over telefon fra ishockeylandslagets VM- og backveteran Alexander Bonsaksens (32) leilighet i Kouvola, der han er kaptein for det finske toppserielaget KooKoo.

Der skal hun være i 10 dager, etter at hun avbrøt treningsleiren i østerrikske Stubai - en uke før planen - på grunn av dårlig vær. Den forrige treningsleiren på snø i Sveits i september ble også amputert på grunn av uvennlig snowboard-vær.

– Vi har vært veldig uheldige med forholdene, og har nesten ikke vært på snø siden vi var i New Zealand (i august). Jeg blir litt stresset av det, sier Silje Norendal med tanke på verdenscupen i Big Air i det kommende OL-anlegget i Kina i midten av desember.

Norges snowboardkjørere i Big Air i Beijing 12.-15. desember Silje Norendal Ståle Sandbech Mons Røisland Torgeir Bergrem Stian Kleivdal Hanne Eilertsen (venteliste) (Finale 14. desember)

Pluss konkurranser tett som hagl i fem påfølgende «tøffe uker» rett over nyttår, i Europa, USA, Canada og Kina - før X Games Norge i Hafjell, der hun hadde en av sine beste opplevelser på brettet i mars måned for snart tre år siden.

– Stillas (Big Air) er ikke min greie. Det er bra at det er tilbake i Hafjell, i en bakke. Det var en kjempeopplevelse siste gang det der. Jeg har et bilde av det på veggen i stua hjemme, sier Silje Norendal.

Søndag reiser hun tilbake til Stubai sammen med resten av snowboard-landslaget, i håp om at det voldsomme snøfallet har løyet og forholdene er gode nok til å trene på å hoppe.

TRØST I OL: Silje Norendal fikk trøst av Alexander Bonsaksen etter 6. plassen i Big Air i OL i Pyeongchang for snart to år siden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I verdenscupen i Big Air i italienske Modena (stillas) for to og en halv uke siden var hun «ikke helt til stede» og falt to ganger. Big Air-konkurransen i Beijing 12. til 15. desember er også fra stillashopp, men Silje Norendal mener det vil bli spennende å allerede nå prøve det - slik det blir i OL 2022.

– Men det blir antakelig enda mer spennende neste år, i prøve-OL. Da vil det være hundre prosent likt det vi får møte i OL, sier hun.

Silje Norendal understreker imidlertid at det fortsatt er slopestyle som er hennes øvelse. Big Air er en slags bonus. I utgangspunktet er det i slopestyle hun vil gå for den eneste, store medaljen hun mangler (OL). Derfor vil X Games i Kina, før X Games i Norge, være veldig viktig når det gjelder å «vise seg frem».

Norges snowboardkjørere Big Air i Atlanta 19. til 21. desember Mons Røisland Tina Steffensen Torgeir Bergrem Stian Kleivdal Isak Ulstein

Da skal hun kun delta i favorittøvelsen.

I forbindelse med at hun har bestemt seg for å satse på OL nummer tre, har Silje Norendal inngått en avtale med Mats Zuccarellos agent Kevin Skabo. I tillegg til agenten som jobber for henne mot sponsorer i USA.

Skabo og hans firma skal skaffe henne avtaler i Europa. På spørsmål om valget av Skabo har å gjøre med at Mats Zuccarello og hennes forlovede er nære venner, svarer hun nei.

– Jeg snakket med Kevin (Skabo) for fem-seks år siden, rett etter at Alex og jeg ble sammen. Da var ikke rett tidspunkt. Nå, når jeg går for et OL til og noen av kontraktene mine er i ferd med å løpe ut, er timingen riktig, forklarer hun.

Ps! Alexander Bonsaksens KooKoo ligger på 5. plass i den finske toppligaen Liiga. Norges VM-keeper Henrik Haukeland spiller også for KooKoo, som slo Ässät på hjemmebane for tre dager siden og møter samme motstander på bortebane onsdag. KooKoo ligger på 8. plass. Ligaen består av 15 lag.

Publisert: 20.11.19 kl. 10:49

