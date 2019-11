UTVIST: Myles Garrett, som ble draftet av Cleveland med 1.-valget i 2017-draften, ble henvist til garderoben etter å ha slått til Mason Rudolph med en hjelm. Foto: David Richard / FR25496 AP

Utestengt på ubestemt tid etter brutalt hjelmslag: – Jeg angrer

Myles Garrett (23) sier han angrer på slaget som endte med at han ble kastet ut av kampen mot Pittsburgh Steelers torsdag kveld. Nå er en av NFLs mest dominerende forsvarsspillere ferdig for sesongen.

Nå nettopp







– Det er noe av det verste jeg har sett på en fotballbane, sa mangeårig FOX-kommentator Joe Buck da Cleveland Browns-stjernen Myles Garrett først rev av hjelmen til Pittsburgh Steelers-quarterback Mason Rudolph, for å så slå ham hardt i hodet med den.

Dagen etter den dramatiske avslutningen på Thursday Night Football-kampen mellom Browns og Steelers er det Garretts slag mot Rudolph som pryder både avisforsider og alle sport-talkshows i USA.

– Det var uheldig. Det hører ikke hjemme i idretten vår, sier en annen Rudolph, Minnesota Vikings-spiller Kyle Rudolph, på Good Morning Football fredag morgen.

Myles Garrett selv var kjapt ute og beklaget seg etter hendelsen.

– Jeg gjorde en feil. Jeg mistet hodet, og jeg angrer på det. Det kommer til å skade laget vårt. Det er min skyld, sier 23-åringen til ESPN.

Fredag kveld kom nyheten om at Garrett er utestengt fra NFL «på ubestemt tid», men minimum ut årets sesong.

Se video av rabalderet:

les også «Catch it like Beckham»: Mottaket som endret amerikanernes favorittidrett

Rudolph, som selv slapp unna med en bot, kalte Garretts handlinger for «feige».

– Det var feigt. Det er sånn man ser i «bush league» (lavere divisjoner). Det var feigt gjort av han, men det er greit. Jeg tar den. Jeg kommer ikke til å la meg bølle av noen, sa 24-åringen på pressekonferansen etter kampen.

KLIKKET: Myles Garrett (t.v.) rev av hjelmen til Mason Rudolph, og svingte den etter ham med full kraft. Foto: Ron Schwane / FR78273 AP

Det er ikke mange uker siden Rudolph mistet flere kamper på grunn av en alvorlig hjernerystelse, men han sier selv det går helt fint med ham etter slaget. Han ble truffet av undersiden av hjelmen, som er noe polstret.

Flere NFL-profiler tok til Twitter for å kommentere hendelsen torsdag kveld og fredag morgen:

Flere skrev altså at Cleveland Browns burde miste sin beste forsvarsspiller for resten av sesongen, og det ønsket innfridde NFL fredag.

De tidligere Pittsburgh Steelers-spillerne James Harrison og Marcus Gilbert gikk så langt som å mene at Garrett burde havne i fengsel.

Mason Rudolphs agent tok også til Twitter etter kampen torsdag kveld:

– Det kunne fått en katastrofal slutt, skriver Tim Younger, som i tillegg til å være Rudolphs agent driver advokatselskapet Younger & Associates. De varsler at de vil se nøye på om de vil gå den rettslige veien etter rabalderet.

Rudolphs lagkamerat Maurkice Pouncey havnet også i søkelyset etter at han kastet seg inn for å forsvare quarterbacken sin. Kameraene fanget opp at Pouncey både slo og sparket Garrett mens han lå nede, og nå er også han suspendert i tre kamper.

Både Pouncey, Garrett og Browns-spiller Larry Ogunjobi ble kastet ut av kampen. Sistnevnte dyttet Rudolph i bakken etter at han hadde fått hjelmen i hodet, og fikk én kamps karantene.

Pouncey ble spurt om Garrett burde bli utestengt resten av sesongen i garderoben etter kamp.

– Uten tvil. Absolutt. 100 prosent. Vi får se hvor seriøst NFL tar spillerne sine. En mann ble slått i hodet med en hjelm, det sier seg selv, svarte han.

Nå er han altså utestengt minimum ut årets sesong.

Begge lag må også betale bøter på 250.000 dollar.

KASTET UT: Maurkice Pouncey (øverst) ble også kastet ut etter å ha slått Myles Garrett (nederst). Foto: Ron Schwane / FR78273 AP

Publisert: 15.11.19 kl. 21:26







Mer om