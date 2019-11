Carlsen-kollaps i Norge: – Dårlig erfaring med hjemmebane

BÆRUM (VG) Magnus Carlsen (28) går sjelden på en kollaps ved sjakkbrettet. Men når det skjer, har det en tendens til å skje i Norge.

– Det har skjedd et par ganger i Norway Chess og nå her. Sjakk er en av de få idretter der hjemmebane ikke er noen fordel, fordi det er en ren mental idrett, sier NRK-ekspert Atle Grønn.

Lørdag ble nordmannen gruset av amerikaneren Wesley So (26) i finalen i fischersjakk-VM på Høvikodden. Det skjer etter at 2019 til nå har vært et drømmeår for Carlsen.

– Hvis du har mange kjente rundt deg, kan det være en stressfaktor, sier Atle Grønn.

– Hjemmebanefordel i andre idretter kan bli til hjemmebaneulempe i sjakk.

Magnus Carlsen har dominert sjakksporten i verden de siste ti årene. Tre av de ytterst få kollapsene har kommet på norsk jord:

* Norway Chess 2015: Nummer åtte.

* Norway Chess 2017: Nummer ni.

* Finalen i fischersjakk-VM 2019: Tapte 2 1/1–13 1/2 for Wesley So.

SJAKK MUTT: Magnus Carlsen på podiet ved siden av sin overmann Wesley So. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

– Han har dårlig erfaring med å spille på hjemmebane, sier Tarjei J. Svensen, ekspert som jobber for chess.com.

– Dette var litt mystisk. Men det er kanskje en kombinasjon av hjemmebane og at «en ulykke kommer sjelden alene». Det ene tapet forplantet seg videre.

– Jeg kan ikke huske at Magnus har blitt så grusomt knust, sier Svensen, som har fulgt Carlsen i hele karrièren.

Chess.com-kommentator Sopiko Guramishvili sier til VG:

– Det lå kanskje noe i bakhodet at han ikke likte å spille på hjemstedet sitt. Men samtidig vet vi jo at han vant Norway Chess tidligere i år.

– Vi er vant til at Magnus slår tilbake etter tap, men det klarte han ikke denne gang.

Atle Grønn forteller at en av de andre toppspillerne i verden, Levon Aronjan, ikke vil spille hjemme i Armenia.

– I begge tilfeller handler det om store helter i små land. Det mentale presset i sjakk er så stort, og hvis du tillegg skal tilfredsstille et publikum, blir det hardt.

Alle ekspertene fremholder at Wesley So spilte «fantastisk bra». Det sier også Jan Nepomnjasjtsjij, som ble nummer tre, men fortsetter:

– Jeg tror dette handlet mest om undervurdering, sier han til VG om Carlsens nederlag mot So.

– Han presset nok også litt for hardt i et par partier. Og det er ikke så lett å komme tilbake med det systemet som er her med tre poeng for seier i de lengste partiene og to og ett poeng for seier i «fartsdisiplinene». Det gjør det litt tricky å slå tilbake når du har kommet bakpå.

Det har vært snakk om at VM-matchen i klassisk sjakk i 2020 skulle gå i Norge. Stavanger leverte opprinnelig inn en søknad, men etter oppfordring fra Magnus Carlsen, trakk de sin søknad.

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legger til siden kampen om et VM på hjemmebane i denne omgang, skrev Henrik Carlsen på Facebook på vegne av seg selv, sønnen og manager Espen Agdestein.

Søknadsfristen for å arrangere VM 2020 gikk ut 1. november, og FIDE-president Arkadij Dvorkovitsj sier til VG at de har fått «flere søknader».

