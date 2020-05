SVINGER LØS: Golfstjernen Rory McIlroy (t.v) er ikke nådig i sin vurdering av president Donald Trumps håndtering av coronakrisen. Foto: EPA / REUTERS

Golf-stjernen ut mot Trump: – Ikke slik en leder skal oppføre seg

Golf-verdensener Rory McIlroy (31) er ikke imponert over hvordan hans tidligere golf-«kompis» og president Donald Trump (73) håndterer coronakrisen i USA.

Nå nettopp

– Vi er midt oppe i noe alvorlig og det at han forsøker å gjøre det politisk og drive en kampanje ut av det – sier at vi har flest tester i verden som om det er en konkurranse – det er bare grusomt, sier Rory McIlroy i podcasten «McKellar Golf Podcast», gjengitt av New York Post.

– Det er ikke slik en leder skal oppføre seg. Du må ha en diplomatisk holdning og jeg synes ikke han viser det – spesielt ikke i disse tider.

Trump er en golf-entusiast. Suzann «Tutta» Pettersen har ved flere anledninger spilt golf med presidenten og de har et nært forhold, noe hun fortalte om i et VG-intervju i 2018.

I 2017 fikk McIlroy en invitasjon til å spille en runde golf med den da ferske amerikanske presidenten. New York Post skriver at golfstjernen så vidt hadde forlatt hull 18 før han ble slaktet av sine fans i sosiale medier.

I McKellar Golf Podcast får McIlroy spørsmål om hvordan han opplevde reaksjonene etter runden med Trump.

– Jeg har ikke spilt med ham igjen, så det svarer vel på spørsmålet, svarte golfstjernen og indikterte at han hadde fått invitasjoner av presidenten til nye golfrunder senere – uten at det har skjedd igjen.

McIlroy bor i nærheten av Trumps bolig i Palm Beach i Florida.

– Jeg tviler vel på at han ønsker å spille med meg igjen etter hva jeg akkurat sa. Men nei, jeg ville ikke gjort det igjen, sier 31-åringen.

McIlroy hevder han ble kalt både en fascist og en fanatiker i sosiale medier etter golfrunden med presidenten.

Golfstjernen sier han kan innrømme at han hadde en hyggelig dag med Trump tilbake i 2017 og beskriver ham som karismatisk mann med «X-faktor».

– Han har jo tydeligvis noe ved seg. Han hadde ikke vært i Det hvite hus hvis han ikke hadde det, eller? sier McIlroy og tilføyer:

– Men det betyr ikke at jeg er enig med alt – eller noe som helst – han sier.

Publisert: 15.05.20 kl. 12:33

