Hergeirsson om bråket i hjemkommunen: – Lavmål

BÆRUM (VG) Ordføreren i Klepp får full støtte fra landslagssjefen i håndball i bompengestriden. Thorir Hergeirsson har bodd i Klepp i en årrekke og liker ikke det som skjer i hjemkommunen.

– Det er smålighet og lavmål, sier han til VG etter at håndballjentene tirsdag kveld slo Sverige i Nadderud Arena.

Ordfører i Klepp kommune, Ane Mari Braut Nese (H) sier hun over lengre tid har mottatt sjikanerende meldinger og følt seg truet av bompengemotstandere. I en periode gikk det så langt at familien unnlot å sove hjemme.

– Selvsagt helt uakseptabelt, sier Hergeirsson.

Under et kommunestyre i Klepp mandag tok Braut Nese et oppgjør med den sterke motstanden mot bompenger i hennes hjemkommune, som hun forteller at har gått så langt som trusler og sjikane.

– La det være helt klart: Man kan ikke true ordfører eller andre folk til å stemme sånn som man vil selv, sa Braut Nese fra talerstolen i går.

– Dette har vært en sak som har dukket opp med jevne mellomrom. Men jeg var ikke klar over at det var så ille, sier Hergeirsson, som har hatt sjefsansvaret for håndballjentene i 10 år.

Islendingen er uttalt sosialdemokrat, men har sansen for Høyreordfører Ane Mari Braut Nese.

– Vi har en flott og dyktig ordfører. Men uansett om det er hun eller andre så er det ingen som fortjener det der, sier han.

Her er Klepp-ordføreren oppgjør fra talerstolen i kommunestyret:

– Man kan være uenig, men det må gå an å holde seg på et saklig nivå, oppfordrer Hergeirsson.

Landslagssjefen støtter prinsippet om at bilførere må betale ekstra.

– Jeg er ikke bompengemotstander. Vi må ha det når folk kjører så mye bil, mener Hergeirsson.

Braut Nese har vært ordfører i Klepp siden 2011. Det politiske flertallet for en lokal bomløsning med nabokommunen Time har vekket et sterkt engasjement, og det eskalerte i fjor høst, ifølge ordføreren.

Rogalandskommunen er en av dem som nå har måttet ta en ny runde om bompenger. Avstemningen mandag endte med 21 stemmer mot og 10 for bompengefinansiering.

