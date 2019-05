PRESIDENTSKIFTE: Berit Kjøll stiger opp på talerstolen etter å ha blitt valgt til ny idrettspresident på Lillehammer i helgen. Tidligere president Tom Tvedt til høyre. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Kjøll fikk PR-hjelp i kulissene: – Jeg jobbet målbevisst

Berit Kjøll (63) spurtslo Sven Mollekleiv (64) med to stemmers margin i kampen om å bli ny idrettspresident. I kulissene jobbet en rekke venner fra næringslivet.

Det bekrefter Kjøll overfor VG, bare et døgn etter at hun triumferte på idrettstinget på Lillehammer. Nå er hun norsk idretts øverst valgte leder.

Blant dem som har hjulpet henne er PR-profilene Hans Geelmuyden og Claus Sonberg. Med på laget var også Kjell Inge Røkkes egen talsmann, Rolf Nereng, samt næringslivstoppen Katrine Mo.

– Da jeg ble spurt om jeg ville stille (som presidentkandidat), så sa jeg ja og knyttet til meg Rolf Nereng. Han kan idretten og hjalp meg med en pressemelding, noen talepunkter og slikt. Deretter ble jeg jo ikke innstilt av valgkomiteen. Men da jeg bestemte meg for å gå videre likevel, så lente jeg meg på håndballforbundet. Og de har brukt Claus Sonberg og Rolf Nereng, sier Kjøll til VG.

– Har du brukt penger på dette selv, eller har håndballforbundet brukt penger på det?

– Jeg hyret Nereng i første fase for å ha noen å lene meg på. Det betalte jeg selv. Og så har jeg en venninne som heter Kathrine Mo, som har hjulpet meg på frivillig basis med å lage lister og telefonnummer til de ulike særforbundene og slikt.

VG vet at Kjøll også holdt uformelle møter med en lang rekke mennesker i vår. En av dem var Kapital-redaktør Trygve Hegnar, som senere skrev en flammende leder til fordel for Kjøll. Hun bekrefter overfor VG at hun ved én anledning fikk råd av Hegnar under i en tidlig fase.

Det skal ikke ha vært involvert betaling for hjelpen.

Det samme gjelder for Hans Geelmuyden, som toner ned sin egen rolle i forbindelse med valget.

– Vi har ikke hatt noe profesjonelt oppdrag for Berit Kjøll. Berit og jeg er gamle venner. Jeg har jobbet med henne fra 1993, da hun var i Tusenfryd. Deretter da hun var i Flytoget og senere Den Norske Turistforening. Vi har snakket sammen, med mine bidrag er helt bagatellmessige, sier han til VG.

Etter det VG forstår, så skal det være snakk om et lunsjmøte, samt tre-fire telefonsamtaler.

Også Dagens Næringsliv omtalte PR-hjelpen mandag kveld. Avisen var i kontakt med Claus Sonberg fra konsulentselskapet Zynk:

– Zynk pleier ikke å kommentere kundeforhold, men Berit og Håndballforbundet er opptatt av full åpenhet, så derfor gjør vi et unntak. Håndballforbundet engasjerte meg og Rolf Nereng i og med at Berit Kjøll lanserte sitt kandidatur under fire uker før idrettstinget. Rolf og jeg har hjulpet til med budskap, skrevet utkastet til pressemeldingen der hun fremmet sitt kandidatur. I dialog med konsernsjef Daniel Kjørberg-Siraj i Obos, som viser et stort engasjement for kjønnsbalanse i egen virksomhet og idretten, har vi skrevet et utkast til en kronikk han og kommunikasjonsavdelingen senere har redigert, sier Sonberg til DN.

Berit Kjøll jobber i dag i toppledelsen av den norske den norske avdelingen til mobilgiganten Huawei. Den tiden går mot slutten. De neste ukene vil hun bruke på å sette seg inn i virksomheten til Norges Idrettsforbund.

Men mandag gjestet 63-åringen podcasten til Petter Stordalen og tidligere E24-redaktør Per Valebrokk, kalt «Stormkast». Der fortalte hun med innlevelse om strategien hun har fulgt de siste ukene. Den er alt annet tilfeldig.

– Jeg jobbet kjempesystematisk med gode rådgivere som ikke var i manesjen i det hele tatt. Jeg bare fikk litt tips og råd, sa den nye idrettspresidenten.

–Hvem? undret Per Valebrokk.

– Håndballforbundets president, Telemark idrettskrets og Kristin Kloster Aasen, som sitter i styret i dag. Så jeg hadde gode rådgivere som sa… Og så ville jeg kjøre kampen selv. Så jeg satt meg ned og ringte 54 særforbundspresidenter og samtlige kretser. Jeg sa «vil dere ha besøk av meg, så kommer jeg». Jeg var i Bergen og Østfold, og mange steder, og møtte utrolig mange gode ildsjeler, fortalte Kjøll.

Hun sa altså ingenting om PR-rådgivere og andre som hadde jobbet i kulissene.

– Jeg har jobbet veldig målbevisst. Det var ingen som trodde jeg ville gå av med seieren. Det var derfor jeg hoppet på stolen og scenen, ler hun i podcast-en.

Sven Mollekleiv ledet lenge kampen om å bli ny idrettspresident. Han var også valgkomiteens foretrukne kandidat.

Men underveis på idrettstinget blåste det en vind i retning av Berit Kjøll.

Hun forteller hvordan hun helt bevisst søkte delegater som ikke hadde bestemt seg for hvem de skulle gå for.

Natten før valget, lørdag kveld, var hun ikke i seng før klokken 03.15. Hun rakk en god natt-SMS til ektemannen Jesper. Deretter satt hun klokken på 06.00, da hun begynte å skrive på valgtalen hun skulle holde noen timer senere.

– Jeg var så målbevisst. Jeg spurte folk «Hvem stemmer du på, har du bestemt deg?»

– Ja, sa de.

– «Er det meg?»

– «Nei».

– «Jeg snakker ikke mer med deg», sa jeg - og så gikk jeg videre, ler Kjøll.

Hun forteller i podcasten Stormkast at hun hadde det gøy underveis.:

– Makt handler om å komme i posisjon til å lede noe med et stort potensial. Jeg har alltid drevet med det. Jeg elsker det, sier Berit Kjøll.

